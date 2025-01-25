В Витебской области открылась пекарня с уникальной рецептурой времён Великой Отечественной войны
Запах свежего хлеба царит на улицах городского поселка Копысь Витебской области. Для жителей и гостей региона открыта уютная пекарня. Символично, что буквально на днях продукция «Витебскхлебпрома» «Каравай Придвинья» стала обладателем Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже сейчас на малой родине белорусского лидера появилась «Своя пекарня».
Наш корреспондент Марина Кишкурно – среди первых посетителей.
Черный и белый, с добавками, маком и даже под стать тенденциям – диетический. Беларусь – хлебная страна. На каждого жителя республики выращивается по тонне зерна. Урожайность полей позволяет расширять производство, пожалуй, главного продукта на столе. Пусть это будут не огромные цеха, а компактные пекарни, но в каждом небольшом городке или поселке, таком как Копысь.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
В рамках страны небольшой объект, но то, что это возрождение в агрогородках, и то, что это особенно родина Президента нашего, это знаково. Подробности.
Хлеб в Копыси делают по уникальному рецепту, который сохранили еще со времен Великой Отечественной войны.
Развивать и сохранять хлебопекарни в регионах – поручение главы государства. Александр Лукашенко назвал Беларусь «страной хлеба и территорией мира». И особенно это ощущается здесь – на родине лидера, где, как и положено, от слов перешли к делу. Здание старой пекарни передали крестьянско-фермерскому хозяйству. Три месяца работ и полмиллиона рублей – как итог – запуск производства и очередь покупателей.
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