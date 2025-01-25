В Витебской области открылась пекарня с уникальной рецептурой времён Великой Отечественной войны

Запах свежего хлеба царит на улицах городского поселка Копысь Витебской области. Для жителей и гостей региона открыта уютная пекарня. Символично, что буквально на днях продукция «Витебскхлебпрома» «Каравай Придвинья» стала обладателем Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже сейчас на малой родине белорусского лидера появилась «Своя пекарня».

Черный и белый, с добавками, маком и даже под стать тенденциям – диетический. Беларусь – хлебная страна. На каждого жителя республики выращивается по тонне зерна. Урожайность полей позволяет расширять производство, пожалуй, главного продукта на столе. Пусть это будут не огромные цеха, а компактные пекарни, но в каждом небольшом городке или поселке, таком как Копысь.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

В рамках страны небольшой объект, но то, что это возрождение в агрогородках, и то, что это особенно родина Президента нашего, это знаково. Подробности.

Хлеб в Копыси делают по уникальному рецепту, который сохранили еще со времен Великой Отечественной войны.