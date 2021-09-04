Пустовой: для чего белорусам щедро раздавали карты поляка? Чтобы ваши внуки были поляками. Воспитай, чтобы победить

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. О недетских проблемах европейской нравственности – Евгений Пустовой. В программе Новости «24 часа» на СТВ «Политика без галстуков и купюр».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. О недетских проблемах европейской нравственности – Евгений Пустовой. В программе Новости «24 часа» на СТВ «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, СТВ:
Ну что, граждане-алкоголики, тунеядцы, хулиганы? Ой, политкорректнее надо. Беглые змагары, предатели присяги из BYPOL и экстремисты мессенджеров. Вижу, понравилась вам аналитика о нравственности белорусской модели развития. Даже тяжеловес невероятной пропаганды почти весь свой выпуск посвятил разбору «Политики без галстуков и купюр».
Теперь школьников будут учить основам духовности и патриотизма.
Они будут пропитывать идеологией «лукашизма» каждую клетку белорусского ребенка.
Евгений Пустовой:
Жаль, слишком фрагментарно вышло. А чего многолетие Президенту не показали? По виду моего визави понятно: он вынужден постоянно пережевывать изрядно протухший фастфуд вражеской пропаганды. Топорно вкладывать пищу для разума «невероятных». Топорно. Потому как, образно говоря, до детей клипового мышления не доходит. К сожалению, эта часть белорусского общества все еще остается в пубертатном периоде политического развития. Дети, короче. А значит, без Батьки вам никуда. Батьки с большой буквы. Жду этот фрагмент в эфире пропагандиста польского разлива.
Евгений Пустовой:
И еще перед тем, как критиковать сравнение Лукашенко – Моисей, прочтите пару десятков страниц Библии. Там про то, как безмозгло вели себя дети Авраама. Так же, как вы себя в августе-декабре прошлого года и как сейчас в интернете. Именно без Лукашенко снесли бы Беларусь. Из-за вас, именно из-за протестного меньшинства, рушатся страны, так же как здоровый организм погибает из-за раковых клеток. Их мало. Они это чувствуют, беснуются, навязывают свою волю и постепенно сжирают весь здоровый организм. Вот и вся философия так называемых цветных революций.
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