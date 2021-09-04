Пустовой: для чего белорусам щедро раздавали карты поляка? Чтобы ваши внуки были поляками. Воспитай, чтобы победить

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. О недетских проблемах европейской нравственности – Евгений Пустовой. В программе Новости «24 часа» на СТВ «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Ну что, граждане-алкоголики, тунеядцы, хулиганы? Ой, политкорректнее надо. Беглые змагары, предатели присяги из BYPOL и экстремисты мессенджеров. Вижу, понравилась вам аналитика о нравственности белорусской модели развития. Даже тяжеловес невероятной пропаганды почти весь свой выпуск посвятил разбору «Политики без галстуков и купюр».

Теперь школьников будут учить основам духовности и патриотизма.

Они будут пропитывать идеологией «лукашизма» каждую клетку белорусского ребенка. Евгений Пустовой:

Жаль, слишком фрагментарно вышло. А чего многолетие Президенту не показали? По виду моего визави понятно: он вынужден постоянно пережевывать изрядно протухший фастфуд вражеской пропаганды. Топорно вкладывать пищу для разума «невероятных». Топорно. Потому как, образно говоря, до детей клипового мышления не доходит. К сожалению, эта часть белорусского общества все еще остается в пубертатном периоде политического развития. Дети, короче. А значит, без Батьки вам никуда. Батьки с большой буквы. Жду этот фрагмент в эфире пропагандиста польского разлива.