Богатый урожай грибов – к затяжной зиме. По этим приметам можно узнать погоду на ближайшие месяцы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 6 сентября идет дождь, то осень будет сухая и теплая, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если же день выдался сухим, но ветреным, то это предвещало скорое ненастье. Много желудей – предвестник суровой зимы.

7 сентября. Богатый урожай грибов – к затяжной зиме. Перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью. Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.

В сентябре ждем первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

Холодное утро 8 сентября предсказывает ранний приход холодной зимы. Если деревья инеем покрылись – будет мороз, стоит туман – будет тепло.

Если 9 сентября гремит гром – зима придет не скоро, а если с утра на траве виден иней, то первый снег не за горами.