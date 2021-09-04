Азарёнок: все великие творцы, все наши гении всегда были державниками и государственниками

Новости Беларуси. День белорусской письменности дает повод вновь обратиться к теме культуры и традиций. Без этого не бывает устойчивого и крепкого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О национальных истоках рассуждает Григорий Азаренок в «Тайных пружинах политики 2.0» (к слову, ровно год в эфире). Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

По завету Лермонтова будем говорить в полный голос. День письменности – наш уникальный праздник. И это день, когда нельзя молчать. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Здравствуйте. «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». Это писал наш великий Пушкин. Государственник. Все великие творцы, все наши гении всегда были державниками и государственниками. Наша опера началась с великого произведения «Жизнь за Царя». Лермонтов лихо бился за свое Отечество на Кавказе. Тютчев защищал интересы Родины за границей на дипломатической службе. Достоевский был готов буквально физически разорвать любого, кто покушался на интересы страны. Шолохов отказался лить грязь на Сталина, сказав фактически в лицо Хрущеву, что был культ, но была и личность. Шамякин не стал пинать свое убитое Отечество, а всю оставшуюся жизнь оплакивал его. И за это их всех ненавидели. Кто? Змагары всех времен. Околокультурная шваль.

Григорий Азаренок:

Бесталанная, жалкая, сильная только в стае, эта шваль постоянно травила и унижала наших великих. Они собирались в свои салончики, в свои рабфаки, в свои суполки и пресс-клюбы и скопищем нападали на великих. Булгаков назвал их Латунскими. Околокультурная среда, пожирающая свое государство. А когда ничего не могли сделать с гением – убивали. Убили Пушкина. Убили Лермонтова. Убили Есенина. Убили Рубцова. Убили Талькова. Убили Бузину. Потому что понимали: жизнь и творчество великих – обличение их жалкого, бесталанного существования. И вторая причина. Убийство лучших – это убийство Отечества. Они хотят, чтобы оно было расчлененным, жалким и немым. Тогда наступает их время. Время Латунских и Смердяковых. Разделавшись с серпом и молотом,

Живем под властью подлой нечисти

Живем в сообществе расколотом,

Живем в разваленном Отечестве.

Злодейская пирует братия,

Способная лишь только к «братию»

И если это демократия –

Я проклинаю демократию.

Григорий Азаренок:

Вот тогда повылезала вся мерзость. Борзописцы, графоманы и доносчики, все эти Некляевы и Алексиевичи, вчера еще восхвалявшие партию и комсомол, они вмиг меняют ориентацию и начинают рвать свою страну, захлебываясь в пьяном угаре. Но есть и Божий суд, наперсники разврата

Он есть, он недоступен звону злата

И мысли и дела он знает наперед.

Григорий Азаренок:

Это гениальное предвидение Лермонтова. Для предателей и подонков всегда наступает расплата, а Отечество находит своего защитника. Беларусь выбрала Александра Лукашенко. Он поэт. Поэт дела. Он своими трудами, своей заботой о людях, своим созиданием воспевает Беларусь в истории. И я вновь скажу: Нет, я не льстец, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю.