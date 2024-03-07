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Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе

07 марта 2024 18:23
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Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в Евросоюз – таковы последствия закрытия с марта Литвой своих двух пунктов пропуска. И теперь литовское направление стало самым загруженным для грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска «Мядининкай» (с нашей стороны это «Каменный Лог») приняли лишь 72 фуры из 500 возможных. Это всего 14 процентов от нормы. Не лучше ситуация в транспортном коридоре «Шальчининкай – Бенякони».

Что говорят водители и какую ложь публикует литовская пресса – в репортаже Галины Буро.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе-1

Галина Буро, корреспондент:
Пункт пропуска «Бенякони» – это крупный транспортный коридор на белорусско-литовской границе. Здесь действует электронная очередь, грузовики скапливаются в специальной зоне ожидания. Но сейчас там места уже закончились, водители вынуждены искать парковку на каких-то небольших стоянках или вдоль дорог. В общем, где придется. А что делать – за последнее время поток увеличился в два раза.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе-4

Ожидать въезда в кабине фуры теперь приходится около двух недель. Доставка грузов задерживается, контракты горят, все это в дальнейшем скажется на цене товаров для потребителей, причем и европейских тоже. В одной очереди белорусы, россияне, прибалты, казахи, сербы, молдаване. Как говорят, в политических играх Литвы простые люди здесь, на границе – друзья по несчастью.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе-7

Для европейских водителей тоже сложно. Всем тяжело стало.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе-10

Белорусскую прошел за 15-20 минут, остальное время к господам литовцам пытаемся заехать.

Страдает не только бизнес (а с ним и экономики стран), но и жители приграничья, у которых за рубежом семейные узы. Об этом сами литовцы рассказывают едва ли не со слезами.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе-13

У меня там живет сестра, плохо людям, очень тяжело стоять.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе-16

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в Евросоюз. Самое загруженное – литовское направление. Причем сами же литовские службы не справляются с потоком транспорта.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе-19

Олег Паращенко, начальник таможенного поста «Бенякони»:
Если польская и латвийская сторона принимают 60-70 процентов от количества транспортных средств, прибывающих из Беларуси, то литовская сторона справляется с потоком лишь на одну треть. Белорусская сторона готова оформлять максимальное количество грузовых автомобилей, если сопредельная сторона будет работать с учетом их возможностей.

Подробности в видео.

# Государственная граница Беларуси # общество # Галина Буро

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