Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС – мониторим ситуацию на белорусско-литовской границе

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в Евросоюз – таковы последствия закрытия с марта Литвой своих двух пунктов пропуска. И теперь литовское направление стало самым загруженным для грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска «Мядининкай» (с нашей стороны это «Каменный Лог») приняли лишь 72 фуры из 500 возможных. Это всего 14 процентов от нормы. Не лучше ситуация в транспортном коридоре «Шальчининкай – Бенякони». Что говорят водители и какую ложь публикует литовская пресса – в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Пункт пропуска «Бенякони» – это крупный транспортный коридор на белорусско-литовской границе. Здесь действует электронная очередь, грузовики скапливаются в специальной зоне ожидания. Но сейчас там места уже закончились, водители вынуждены искать парковку на каких-то небольших стоянках или вдоль дорог. В общем, где придется. А что делать – за последнее время поток увеличился в два раза.

Ожидать въезда в кабине фуры теперь приходится около двух недель. Доставка грузов задерживается, контракты горят, все это в дальнейшем скажется на цене товаров для потребителей, причем и европейских тоже. В одной очереди белорусы, россияне, прибалты, казахи, сербы, молдаване. Как говорят, в политических играх Литвы простые люди здесь, на границе – друзья по несчастью.

Для европейских водителей тоже сложно. Всем тяжело стало.

Белорусскую прошел за 15-20 минут, остальное время к господам литовцам пытаемся заехать. Страдает не только бизнес (а с ним и экономики стран), но и жители приграничья, у которых за рубежом семейные узы. Об этом сами литовцы рассказывают едва ли не со слезами.

У меня там живет сестра, плохо людям, очень тяжело стоять.

Больше 3 тысяч автомобилей ожидают въезда в Евросоюз. Самое загруженное – литовское направление. Причем сами же литовские службы не справляются с потоком транспорта.