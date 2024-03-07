В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодёжи. Вот чем он запомнился участникам

Семь дней незабываемых эмоций и новых знакомств. В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении недели участники из 180 стран мира находили новых друзей из других государств и континентов, занимались наукой и общались с известными личностями. Как результат – ряд соглашений о сотрудничестве и обмен опытом. Итоги главного молодежного форума года подвела Дарья Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Чемоданы собраны, сувениры упакованы, все готовы к отъезду. Всемирный фестиваль молодежи подошел к концу. Семь дней пролетели незаметно: яркие концерты, лекции от именитых спикеров, мастер-классы, всего на территории «Сириуса» прошло больше 800 мероприятий. 180 стран, больше 20 тысяч человек объединил Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Поверить в это сложно до сих пор: неужели сегодня, когда вокруг сплошные ограничения, такое возможно? Молодежь со всего мира доказывает: для них преград нет.

Бархам Джалил, участник Всемирного молодежного фестиваля (Ирак):

Я иду и всем говорю: «Привет». Ведь именно в этом цель фестиваля – общаться. Все с радостью отвечают. Кстати, если участники делегаций решат отправиться в гости к новым друзьям – получится кругосветное путешествие.

Главный символ фестиваля – Чебурашка. Мягкая игрушка олицетворяет дружелюбие и взаимное уважение. А еще оказалось, что национальный колорит разных стран ему к лицу. Символический обмен Чебурашками стал, пожалуй, самым трогательным моментом фестиваля. Кстати, белорусы Чебурашками не ограничились и теперь по всему шару улетят наши буслы.