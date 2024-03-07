«Главное, что мы оказываем помощь». Белоруска рассказала, насколько важна сфера социального обслуживания

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Надежда Белостоцкая, директор территориального центра социального обслуживания населения Гомельского района:

Нужно прожить жизнь так, чтобы что-то оставить после себя, чтобы при встрече не переходили на другую сторону дороги.

Работа всегда мне приносит удовольствие, потому что я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Коллектив у нас хороший, слаженный, это моя команда, с которой мы на протяжении многих лет работаем, вместе переживаем удачи и трудности. Самое главное, что мы оказываем помощь людям. На учете в центре состоит более 14 тысяч человек.

В любой ситуации важно оставаться людьми. Я очень счастливый человек. У меня есть семья, мама с папой, слава богу, живы. У меня есть дети, друзья, с которыми я дружу длительное время. У меня есть коллектив, который меня понимает и которого я понимаю. Жизнь состоит из мелочей, эти мелочи очень важны и ценны.