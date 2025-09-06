Два года вместо четырёх! Узнали, когда завершат стройку масштабной клиники в Гродно

Два года вместо четырех. Такой профессиональный вызов приняли гродненские строители и планируют возвести масштабную технологичную клинику в кратчайшие сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре строят одну из самых крупных больниц региона. Задача поставлена главой государства. Новоселье медиков намечено на апрель. И хоть изначально такие сроки казались слишком жесткими, на деле миссия выполнима. Скорость не в ущерб качеству – за этим строгий контроль. Да и для каждого строителя работа на таком важном объекте уже стала делом чести. Тем более что новый объект в Гродно уже окрестили «президентским». Подробности – в репортаже.

Стройплощадку начинают покидать краны – монолитные работы закончены, корпуса будущей больницы возведены. Строители заняты отделкой, укладкой внутренних сетей и инженерных коммуникаций. Синхронно приступили к благоустройству: дорожки, бордюры, освещение. Больница уже готова к приему медицинского оборудования – ждут со дня на день, дверные проемы пока не обрамляют – предстоит вносить крупногабаритные устройства. А оснастят клинику по последнему слову техники – профиль терапевтический, это позволит в одном месте оказывать широкий спектр помощи пациентам. Полтысячи коек, 6 отделений, операционный блок и реанимация. Это будет самая современная клиника в Гродненской области. Стройку уже признали главной в регионе. 350 человек трудятся на объекте в круглосуточном режиме. Сдать объект намерены в апреле. По сути, масштабную стройку завершат за два года, вместо четырех нормативных – такую задачу поставил Президент, когда в апреле 2024-го закладывал капсулу потомкам на месте будущей больницы в Гродно. Готовность медцентра – уже более 70 %.

Олег Ушкевич, генеральный директор предприятия «Гродножилстрой»:

Работы выполняются согласно графику, согласно намеченным планам. Все расписано, трудоемкость просчитана. Отставания от графика нет. Я думаю, будет одна из лучших больниц в Республике Беларусь.

Квалификация персонала, материально-техническая база важны, но первостепенна доступность медпомощи для населения. На чем глава государства в ходе рабочей поездки в Гродно особенно акцентировал внимание тогда недавно вступившего в должность министра здравоохранения. Лукашенко: надо сделать медицину народной – всем доступно и одинаково! Подробности.

Речь, конечно, шла про качество оказания помощи, как в городских медучреждениях, так и на селе. Серьезные недоработки в этом контексте годом ранее обсуждали на большом профильном совещании у Президента. Читайте здесь и здесь.