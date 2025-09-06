От торфа до АЭС – как устроена белорусская энергетика и что с экспортом? Разобрались

Топливно-энергетический комплекс для любой страны, и Беларусь не исключение, имеет фундаментальное значение. От его эффективности во многом зависит развитие государства. Кроме того, ежедневно миллионы белорусов включают свет, обогревают квартиры, готовят еду, и за этим, казалось бы, привычным комфортом стоит огромная работа тысяч специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в первое воскресенье сентября они отмечают свой профессиональный праздник – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Чтобы увидеть, какие технологии внедряются в производство и чем живет отрасль сегодня, наши корреспонденты отправились в пресс-тур по ключевым предприятиям объединения «Белтопгаз».

20 лет Геннадий Иванович работает на предприятии аппаратчиком производства торфобрикетов. За годы условия работы изменились – теперь, уверяет, пульт сродни управления космическим кораблем: на предприятии процессы автоматизированы. Владимир Гунько, директор торфобрикетного завода «Ляховичский»:

Приобретается новая техника, новое оборудование закупается. И новые достижения науки и техники, которые позволяют нам снижать энергопотребление на производство наших брикетов, снижать, так сказать, себестоимость продукции и оставаться конкурентоспособными на рынке.

До 1960-х годов в целом вся энергетика и промышленность республики в основном строилась именно на торфе. Но несмотря на то, что в страну затем пришел природный газ, этот ресурс не был исключен из топливно-энергетического баланса. Сегодня это около 5 % и порядка 15 % в структуре местных видов топлива. Беларусь – одна из лидирующих стран по добыче торфа, а по производству брикета занимает первое место в мире.

Владимир Гунько:

Мы производим продукцию торфяной брикеты. Кроме этого, с 2016 года производим сушенку торфяную. Это новый вид продукции, импортозамещающий. Торфяная сушенка используется для производства цемента. Мощности производства позволяют производить до тысячи тонн торфяной продукции в сутки. На сегодня потребителями нашей продукции являются, кроме населения, цементные заводы, котельные некоторые, жилищно-коммунального хозяйства.

Национальное достояние Беларуси – торф – не только важный энергетический продукт, теперь еще больше сфер его применения. Импортозамещение в деле. В результате более глубокой переработки сырья производятся покровные грунты, в которых фермеры выращивают продукцию. Также из торфа извлекаются гуматы, на основе которых производят удобрения. Они нужны для более быстрого роста урожая и восстановления почв. Кстати, разработка рецепта, как и сама установка, белорусские. Торфяная продукция нетопливного назначения востребована и на внешних рынках. В 2025 году ее экспортируют в девять стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенно выделяется Китай, куда поставки увеличились более чем в четыре раза.

Беларусь – самая газифицированная страна на постсоветском пространстве. Протяженность трубопроводов у нас превышает длину экватора. Это свыше 68 тысяч километров. И если в первые годы независимости газификация в республике была практически остановлена, то уже с середины 90-х благодаря главе государства она начала набирать высокие темпы. Александр Лукашенко поддержал масштабный проект, конкретные решения и поручения, госпрограммы. С запада на восток вдоль Припяти, несмотря на колоссальные трудности (заболоченные места, реки), белорусы вели газовые артерии. Это плюс к повышению качества жизни людей в регионах и импульс для динамичного развития экономики, промышленных и сельхозпредприятий.

Валерий Ковалев, генеральный директор ГПО «Белтопгаз»:

118 районов газифицированы, все районы. 115 городов, тоже все города газифицированы. 85 поселков городского типа газифицированы. 72 % агрогородков газифицированы природным газом. 68 тысяч километров – это протяженность газовых сетей. И мы ежегодно прибавляем к этой протяженности еще порядка 600 километров.

Ультразвуковой счетчик газа. На этой площадке создается умное специализированное оборудование. Новогрудский завод – лидер по производству в странах СНГ. Помимо газового оборудования, на заводе осваивают и непрофильные направления. Здесь выпускают заготовки для музыкальных инструментов – глюкофонов. Как по нотам идет развитие топливно-энергетической отрасли, даже если некоторые и пытаются ставить ее на паузу. Когда западные страны несколько лет назад ввели санкции, это лишь подтолкнуло производителей к очередным вершинам: поиску перспективных рынков и освоению новых видов продукции. А собственная АЭС уже приносит дивиденды.