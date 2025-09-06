Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела

Григорий Азаренок, СТВ:

Тут Дональд Фредович Трамп снова загрустил. Ему тоскливо. В момент, когда реально крутые мужики собрались на крутое мероприятие, где вся атмосфера буквально говорила, возвышенно пела о силе и могуществе, где лидеры, представляющие миллиарды людей, прогуливались, общались, наблюдали парад, говорили о бессмертии, он за всем этим наблюдал по интернетику. Все. Не США – главный мировой жандарм. Не вы – величайшая сила на планете. Не вы – на холме, не вы – цари горы. Да, вы по-прежнему сильны, но и только. Вы – один из центров силы. Многополярный мир пришел. И ничего с этим не сделаешь. Не прокрутишь назад, обратно в тюбик зубную пасту не затолкаешь.

Владимир Путин на саммите ШОС и на военном параде – не изгой, не отверженный, но желанный гость, великий правитель великой России. Ким Чен Ын – не обложенный со всех сторон санкциями правитель страны, над которой можно только издеваться, но уважаемый владыка ядерной державы, с которым никто ничего сделать не может и не сделает. Лукашенко – никакой не непризнанный диктатор, но глава единственного европейского государства в ШОС, собеседник Китая, Индии, всей Евразии.