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Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела

06 сентября 2025 17:43
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Тут Дональд Фредович Трамп снова загрустил. Ему тоскливо. В момент, когда реально крутые мужики собрались на крутое мероприятие, где вся атмосфера буквально говорила, возвышенно пела о силе и могуществе, где лидеры, представляющие миллиарды людей, прогуливались, общались, наблюдали парад, говорили о бессмертии, он за всем этим наблюдал по интернетику. Все. Не США – главный мировой жандарм. Не вы – величайшая сила на планете. Не вы – на холме, не вы – цари горы. Да, вы по-прежнему сильны, но и только. Вы – один из центров силы. Многополярный мир пришел. И ничего с этим не сделаешь. Не прокрутишь назад, обратно в тюбик зубную пасту не затолкаешь.

Владимир Путин на саммите ШОС и на военном параде – не изгой, не отверженный, но желанный гость, великий правитель великой России. Ким Чен Ын – не обложенный со всех сторон санкциями правитель страны, над которой можно только издеваться, но уважаемый владыка ядерной державы, с которым никто ничего сделать не может и не сделает. Лукашенко – никакой не непризнанный диктатор, но глава единственного европейского государства в ШОС, собеседник Китая, Индии, всей Евразии.

Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела-4

 Посмотрите на фото – это победители, триумфаторы, личности, грандиозные вершители судеб планеты, это – будущее.

Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела-6

А вот это – жалкое прошлое, подзаборное трепло, которое неизбежно уходит в закат.

Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела-8

Трампу очень хотелось быть среди нас. Потому он вновь смотрит на карту, находит Беларусь и называет Лукашенко могущественным, сильным, великим. Мы это знаем, знаем давно, Фредыч. Комплиментами не отделаешься. Членский билет в нашу семью великих – только через дела.

А дела пока, право слово, забавные. Польский шпион задержан в Беларуси. Прямо в день, когда Кароль Навроцкий ползал по паркету Белого дома. У премьера Туска – истерика.

Но к чему теперь рыданья, 
пустых похвал ненужный хор 
и жалкий лепет оправданья, 
судьбы свершился приговор. 

Взят с поличным. Все доказательства предъявлены. На видео ему говорят – посмотри, секретные документы. И монах-кармелит подтверждает – да, возьму, надо сфотографировать для наших.

Подробности в видео.

# Григорий Азаренок # Международная политика

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