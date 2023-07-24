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Главы дипмиссий Беларуси прибыли в Минск на семинар, учёба пройдёт в Академии управления

24 июля 2023 06:51
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Новости Беларуси. Максимально задействовать все возможности и резервы для достижения необходимого результата. Для активизации решения поставленных Президентом задач главы дипломатических миссий Беларуси прибыли в Минск на ежегодный семинар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учеба послов по традиции проходит в Академии управления.

Главы дипмиссий Беларуси прибыли в Минск на семинар, учёба пройдёт в Академии управления-1

В течение предстоящей недели здесь заслушают доклады экспертов, встретятся с представителями министерств, банковских организаций, концернов и предприятий. От инициативности  руководителей представительств и консульских учреждений Беларуси зависит успех тактики и стратегии на дипломатической передовой. Нынешняя обстановка требует от них новых продуманных действий. В ответ на недружественную политику Запада – неординарные решения белорусских дипломатов, работающих в разных регионах планеты.

# МИД Беларуси # общество # Фотофакт

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