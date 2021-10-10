Пустеют полки с сахаром в белорусских магазинах. Разбираемся, в чём причина такого ажиотажа

Новости Беларуси. Вспышки сахарного шопоголизма – ситуация далеко не новая. Правда, масштабы реакции всегда разные. Сахарные заводы в Беларуси приучены, что в летний сезон поставки в магазины увеличиваются до трех раз. Время варенья, и к этому моменту дополнительные запасы сахара мирно ждут своего часа. Ажиотаж в сентябре – этакий нонсенс. В отдельных регионах спрос вырос до восьми раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Помешательство – не иначе.

Роман Неберкаль, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Жабинковского сахарного завода:

Сахара хватает. Сегодня, по данным статистики и торговли, которые ведут спрос, по сравнению с прошлым годом – от 300 до 2000 %. Чем объяснить? Пока мы не можем. Мы не видим причин. Сахар есть, и проблем никаких не будет.

Почему все-таки полки могли опустеть? Дело точно не в производстве, а отчасти в фасовке – объясняют специалисты. За сутки сахарный завод в Жабинке производит 1 200 тонн сахара, а мощность линий фасовки – 200 тонн. По стране – 39 складов, запасы которых раскупили за считаные дни. Если в неделю один магазин в Беларуси продавал до 100 килограммов сахара, то в период ажиотажа – тонну. Но не спешим с выводами: в среднем в сутки страна потребляет 650 тонн фасованного сахара. А мощность четырех заводов – более 800 тонн.

Роман Неберкаль:

Мы сегодня этот ажиотаж среди грузовиков сбили. Все записаны по очереди, все прекрасно понимают, что в один час мы выпускаем 8 тонн фасованного сахара. Исходя из этого, расписывается покупателям транспорт, чтобы они здесь не стояли долго, в определенное время чтобы приезжали и загружали. Работники маркетинга работают круглосуточно.

Главный аргумент тех, кто берет впрок, – рост цены. А что в нее входит? Стоимость сырья – хозяйства выступают в роли партнеров заводов, энергоресурсы на уровне прошлого года. Торговые надбавки от продавцов – как на социально значимый продукт ценник в руках государства.