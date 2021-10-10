Пустеют полки с сахаром в белорусских магазинах. Разбираемся, в чём причина такого ажиотажа
Новости Беларуси. Вспышки сахарного шопоголизма – ситуация далеко не новая. Правда, масштабы реакции всегда разные. Сахарные заводы в Беларуси приучены, что в летний сезон поставки в магазины увеличиваются до трех раз. Время варенья, и к этому моменту дополнительные запасы сахара мирно ждут своего часа. Ажиотаж в сентябре – этакий нонсенс. В отдельных регионах спрос вырос до восьми раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Помешательство – не иначе.
Роман Неберкаль, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Жабинковского сахарного завода:
Сахара хватает. Сегодня, по данным статистики и торговли, которые ведут спрос, по сравнению с прошлым годом – от 300 до 2000 %. Чем объяснить? Пока мы не можем. Мы не видим причин. Сахар есть, и проблем никаких не будет.
Почему все-таки полки могли опустеть? Дело точно не в производстве, а отчасти в фасовке – объясняют специалисты. За сутки сахарный завод в Жабинке производит 1 200 тонн сахара, а мощность линий фасовки – 200 тонн. По стране – 39 складов, запасы которых раскупили за считаные дни. Если в неделю один магазин в Беларуси продавал до 100 килограммов сахара, то в период ажиотажа – тонну. Но не спешим с выводами: в среднем в сутки страна потребляет 650 тонн фасованного сахара. А мощность четырех заводов – более 800 тонн.
Роман Неберкаль:
Мы сегодня этот ажиотаж среди грузовиков сбили. Все записаны по очереди, все прекрасно понимают, что в один час мы выпускаем 8 тонн фасованного сахара. Исходя из этого, расписывается покупателям транспорт, чтобы они здесь не стояли долго, в определенное время чтобы приезжали и загружали. Работники маркетинга работают круглосуточно.
Главный аргумент тех, кто берет впрок, – рост цены. А что в нее входит? Стоимость сырья – хозяйства выступают в роли партнеров заводов, энергоресурсы на уровне прошлого года. Торговые надбавки от продавцов – как на социально значимый продукт ценник в руках государства.
Игорь Болтромеюк, генеральный директор Жабинковского сахарного завода:
Обоснованных причин для роста цен в 2021 году нет. Все четыре сахарных завода сработали по итогам восьми месяцев с неплохой прибылью. Поэтому Министерство антимонопольного регулирования и торговли, видя наше экономическое положение, не будет инициировать или разрешать поднимать цены на сахар. Да, действительно, сейчас на мировом рынке цены на сахар выросли из-за засухи и заморозков в основном мировом производителе – Бразилии. Тем не менее в Беларуси сахара будет под полную потребность.
А, может, весь сахар продали за рубеж? Тоже нет. На традиционный летний сезон варенья заводы останавливают отгрузку на экспорт. 2021 год не стал исключением. Кроме того, каждый килограмм белорусского сахара уезжает за границу только через концерн «Белпищепром», а не по желанию отдельных заводов. В 2021 году поставки ожидаются в Россию, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и новый рынок Китая – всего же 32 страны. Только после того, как на своем рынке почувствуют настоящую «Dolce vita».
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