В Польше на границе задержали журналистов-иностранцев, которые снимали материал о беженцах

Новости Беларуси. В Европе особо трепетно относятся к свободе слова и свободе прессы. Известно, как эти «свободы» защищают по всему миру. Но, видимо, не все в ЕС эти понятия разделяют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Польше на границе задержали корреспондентов, которые снимали материал о миграционном кризисе. В полиции уверены, что они были недостаточно обозначены. Но, возможно, просто журналисты перешли черту, где свобода слова заканчивается и начинается другая.

Впрочем, это все – лишь догадки. Среди задержанных – журналист агентства «Франс-Пресс» в Варшаве и два журналиста французско-немецкого телеканала. В суд их доставили в наручниках «из соображений их собственной безопасности и безопасности сотрудников полиции».