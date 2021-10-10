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В Польше на границе задержали журналистов-иностранцев, которые снимали материал о беженцах

10 октября 2021 16:52
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Новости Беларуси. В Европе особо трепетно относятся к свободе слова и свободе прессы. Известно, как эти «свободы» защищают по всему миру. Но, видимо, не все в ЕС эти понятия разделяют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В Польше на границе задержали корреспондентов, которые снимали материал о миграционном кризисе. В полиции уверены, что они были недостаточно обозначены. Но, возможно, просто журналисты перешли черту, где свобода слова заканчивается и начинается другая.  

Впрочем, это все – лишь догадки. Среди задержанных – журналист агентства «Франс-Пресс» в Варшаве и два журналиста французско-немецкого телеканала. В суд их доставили в наручниках «из соображений их собственной безопасности и безопасности сотрудников полиции».  

# Граница # общество # Фотофакт

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