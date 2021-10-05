Ножи срезают листву, а лемехи подкапывают. Механизаторы рассказали, как работают комбайны на уборке свёклы

Новости Беларуси. Аграрии приступили к уборке сахарной свеклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под эту культуру в стране отвели 85 тысяч гектаров. На сегодня уже убрана почти треть площадей. Всю логистику по доставке сладких корнеплодов берут на себя сахарные заводы – их в Беларуси четыре. Также на очереди уборка кукурузы на зерно и силос. Осенний урожай полей радует аграриев Каменецкого района – рекорд со старта и виды на финальную уборочную кампанию. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Виктор Романюк, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:

Что нравится в этом комбайне – работа вечером, освещение его, потому что в помощь мне около 30 фар. И светится он ночью или поздно вечером, как новогодняя елка. Механизатор Виктор Романюк, почти как Дед Мороз – один такой на все хозяйство. В одиночку вот уже шестой сезон убирает весь сладкий урожай – 850 гектаров. Правда, в 2021 году все-таки ждет подмогу, ведь погода помешала стартовать раньше.

Виктор Романюк:

Эта часть убирает листву. Там стоят ножи, и они все убирают. Дальше опять ножи, они дорезают, чтобы чистенькая была. А там лемеха подкапывают, она потихоньку-потихоньку – и в бункер. Потом из бункера в кагат – результат моей работы. В хозяйстве «Беловежский» Виктор уже 17-й сезон. Весной вносит удобрения, затем убирает – в 2021 году намолотил больше 2 000 тонн зерна, а по осени принимается за сахарную свеклу. В поле он пробудет до финиша, примерно до 10 ноября.

Виктор Романюк:

Я придерживаюсь такого мнения, что техника вся должна быть в одних руках. Если по рукам пустить, то как-то… Кто-то досмотрел, кто-то недосмотрел, и она в конечном результате оказывается, по моему мнению, под забором. А так в одних руках работает исправно. «Есть участки, что дают более 750 центнеров». Сколько сахарной свёклы собрали в Каменецком районе? Узнать здесь. Урожайность в 2021 году опытного механизатора радует, да и «тигр» не подводит. Забавную кличку комбайн заслужил за рычание и проворность.