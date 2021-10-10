«У нас весь лесной фонд оцифрован». Виталий Дрожжа о ценах на древесину, экспорте и перспективах отрасли

Новости Беларуси. В нынешней акции «Чистый лес» приняли участие около 40 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К работе подключился и глава Министерства лесного хозяйства. Виталий Дрожжа вместе с коллегами трудился в Молодечненском районе. Не упустила возможность пообщаться с профильным министром корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Белорусы вдруг забеспокоились в преддверии зимы, что может возникнуть нехватка дров. С чем это может быть связано и откуда вообще такие разговоры? О том, есть ли проблема с нехваткой дров в стране: «Абсолютное напряжение снято»

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Потребление дров в 2021 году населением в сравнении с 2020-м выросло на 25-30 %. Мы можем это связывать, общаясь с теми же людьми, что есть некое понимание того, что прошлая зима была более суровая, чем обычно. Мы актуализировали все договоры с топливоснабжающими организациями – пошли на увеличение, плюс мы оперативно организовали работу техники, потому что в основе своей стояла проблема не в дровах, а в их привозке. Организовали работу техники в выходные дни. Мы уже видим и по нашим социальным сетям, прямым линиям (мы же общаемся в том числе и в регионах), что абсолютное напряжение снято. Алена Сырова:

А по стоимости? Виталий Дрожжа:

Если ты имеешь бензопилу, имеешь силу, то стоимость дров в районе 15-20 копеек за кубометр – иди, заготовь сам. Мы эту альтернативу людям даем. Второй путь – гортоп. Это будет стоить не дороже 30 рублей за 1 метр кубический. Это самый удобный вариант: «я хочу дрова, привезите их мне». Почему и произошло, на мой взгляд, легкое недопонимание и в отдельных случаях разбалансировка системы? Ввиду разницы в стоимости у особо предприимчивых людей появилось желание купить за социальную тему – подешевле. И тут же из этих дров сделать продукты и реализовать на экспорт. Виталий Дрожжа об акции «Чистый лес»: для нас важно, чтобы такие мероприятия служили диалоговыми площадками. Читайте здесь.

Алена Сырова:

Планируем ли мы увеличивать экспорт древесины за рубеж? Виталий Дрожжа:

Да, действительно, рост цен наблюдался, пик уже пройден, уже идет своего рода откат по цене – это по цене вне нас. Поэтому максимальный заработок у нас уже был. Если мы говорим о росте на пиломатериалы, то внутри страны очень все понятно и просто. Президент запретил – первая мера была – жестко достаточно (для нас это было чувствительно) запретил экспорт круглой древесины. Алена Сырова:

Поговаривают, что вы все равно продаете, составами целыми вывозите круглую необработанную древесину. Мы подошли к принятию решения – это введение заградительных пошлин на вывоз щепы Виталий Дрожжа:

Пока у меня голова – моя лично – на моих плечах. Несколько лет назад мне Президент сказал: если хоть один куб древесины в круглом виде выедет за пределы республики, персонально отвечаешь головой. Поэтому я абсолютно ответственно заявляю, что ни одного куба древесины из страны не вывозится. Более того, мы сегодня говорим о том, что уже доска – это полуфабрикат, и его тоже не нужно вывозить. Мы уже понимаем, что у нас достаточно большой объем щепы экспортируется ежегодно, и это миллионы кубов. Мы уже подошли к принятию решения (сейчас уже отрабатываем со всеми заинтересованными) – это введение, по сути, если хотите, заградительных пошлин даже на вывоз щепы, чтобы она перерабатывалась на наших производствах.

Алена Сырова:

Экспортировать сколько рассчитываете в 2021 году сырья, какие объемы? «Мы больше уходим во внутренний рынок» Виталий Дрожжа:

Мы сырье не экспортируем, мы экспортируем сегодня паллетную заготовку, пиломатериалы. И если мы о говорим о девяти месяцах, у нас экспорт доски к уровню 2020 года снизился на 5 %. Но на фоне этого у нас поднимается потребление внутри страны. Мы больше уходим во внутренний рынок. Я говорю об организациях Министерства лесного хозяйства. Алена Сырова:

Активно поднималась тема о том, чтобы производить вот эти топливные пеллеты. Все больше на пеллеты обращает внимание население, это своего рода альтернатива газу Виталий Дрожжа:

Мы эти заводы построили достаточно оперативно. Если говорить про отрасль, их у нас уже работающих более 10. Все больше и больше на пеллету обращает внимание и наше население, и это своего рода некая альтернатива газу, в том числе для отопления собственных домов, небольших производственных помещений. К слову, в отрасли уже в ближайшее время мы переведем все наши котлы, которые отапливают небольшие производственные помещения, на пеллету.

Алена Сырова:

Сколько сейчас рыночная стоимость этих пеллет? Виталий Дрожжа:

Действующие контракты – от 75 евро. Алена Сырова:

Площадь белорусских лесов уменьшается или увеличивается? Виталий Дрожжа:

Увеличивается лесистость в Беларуси, поэтому здесь достаточно тоже все благополучно. Алена Сырова:

Знаете, с кем мне доводилось общаться, говорят: «Вон, у меня соседнюю делянку вырубили, никогда не рубили – там же здоровый лес был». Значит 100 % его вырубили для какого-то своего корыстного интереса. Виталий Дрожжа:

С корыстным интересом у нас здесь тоже достаточно жестко все. Мы с вами должны понимать одно: лес имеет возраст, после которого идут естественные процессы распада. Мы должны приходить и вовремя снимать урожай. Если лес к этому времени не вырубить, начнется, как мы это называем, естественный распад древостоя – мы просто его потеряем. Страна потеряет деньги, наши люди потеряют работу, зарплату и так далее. Вырубка растет, но она растет на принципах неистощительности и научном обосновании этого всего. Отдельные члены нашего общества говорят об отдельно взятом участке леса. Волнует – незаконно вырубили – приходи, мы там для вас устроили дни, тебе откроют талмуд, подскажут, расскажут. У нас весь лесной фонд оцифрован, мы видим онлайн все перемещение древесины