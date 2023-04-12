Азарёнок: «Ляхи, читать по губам: не будет никогда никаких кресов!» Кто открыто хочет захватить нашу страну?

Враги Беларуси уже не скрывают: их цель – захват нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пропагандисты мятежа открыто говорят, что судьба нашей страны – третьесортная территория в составе новой Речи Посполитой. Нам есть чем ответить.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как называют самку собаки? Вы знаете. И я очень хочу сказать именно это слово. Именно это и никакое другое. Но у нас эфир. Вы поняли, о ком я. О поганой самке собаки Лахушко.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Вы знаете, что выгадило из себя это мерзкое существо? Он обвинил нашу страну, Президента и Алексея Талая в том, что, оказывается, мы детей Донбасса воруем. И в Гаагу с малявой побежал.