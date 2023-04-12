Азарёнок: «Ляхи, читать по губам: не будет никогда никаких кресов!» Кто открыто хочет захватить нашу страну?
Враги Беларуси уже не скрывают: их цель – захват нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пропагандисты мятежа открыто говорят, что судьба нашей страны – третьесортная территория в составе новой Речи Посполитой. Нам есть чем ответить.
Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Как называют самку собаки? Вы знаете. И я очень хочу сказать именно это слово. Именно это и никакое другое. Но у нас эфир. Вы поняли, о ком я. О поганой самке собаки Лахушко.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Вы знаете, что выгадило из себя это мерзкое существо? Он обвинил нашу страну, Президента и Алексея Талая в том, что, оказывается, мы детей Донбасса воруем. И в Гаагу с малявой побежал.
Ах, ты, пьяная ходячая блевотина. Я видел этих детей на вокзале по приезду. Большей радости для них нет, чем побывать здесь. Не слышать бомб и снарядов, которые отправляют ваши пабратымы. И пройти оздоровление в наших лучших лагерях и санаториях. А ты, свиномразь конченая, хлебало свое перегарное открываешь. Ты опустился на крайнее днище ублюдочности, тебя даже провернуть на колу и зажарить нельзя, ибо дым будет такой угарный, что отравит окружающих. А теперь другой упырь. Упырюга, террорюга Щигельский. Все сказал, слушайте.
Гэта ідэя інтермарыўма або ідэя Рэчы Паспалітай, або ідэя Балта-Чарнаморскага звязу, фактычна падзеі адбываюцца, яны проста падштурхоўваюць і Беларусь, і Украіну. І краіны рэгіёна.
Григорий Азаренок:
Ну вот и все. Пропагандисты не врали, да? Речь Посполитая – и без вариантов. А мы – пся крев, быдло, курвы, крэсы. Только крэсы. И всех – в концлагеря! Ляхи, читать по губам: не будет никогда никаких кресов. А вашу ржачь посполитую, вашего белого орла, сиречь поганую курицу, мы освежуем, общипаем и кинем в суп. Жрать будут немцы, мы брезгуем. И последнее существо. Гендерка-фемка. Слизь.
Не проста гендарныя стэрэатыпы, а нейкая такая цемрашальская мадэль аб тым, што мужчына павінен быць абаронцай. Мне здаецца, дзяржава павінна абараняць вось нас як працаўнікоў, як асоб, як грамадзян. А не нейкі мужчына павінен бараніць сваю жанчыну. Мне гэта не зразумела.
Григорий Азаренок:
Слышали? Мужчина не должен быть защитником. Он должен быть женоподобной клячей, трепетной, пуганой, ленивой, слабой змагарской человечкой, баристой, урбанистой, коучеркой, гендеркой, флаверкой, педерасткой, длинноволосой девочкой, татуированой, смузилакающей неженкой.
Будьте такими. А наши мужики будут солдатами. Защитниками. И будут вас бить. Больно бить.
Подробности в видеоматериале.