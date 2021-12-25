«Пусть в домах всегда царят мир и согласие». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Новости Беларуси. Один из самых светлых праздников в году. Рождество отмечают 25 декабря миллионы людей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из важнейших дат в религиозном календаре, начало отсчета земной жизни Спасителя, день надежды и символ избавления от грехов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к христианским идеалам миллионы верующих, вдохновляет их на благие дела.

Александр Лукашенко отметил, что во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья – круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину. И пожелал, чтобы в эти рождественские дни все белорусы ощутили себя той крепкой и единой семьей, которая поддержит, защитит и даст совет, будет рядом в горе и радости. Пусть в домах всегда царят мир и согласие, а вера, надежда и любовь никогда не покидают ваши сердца.