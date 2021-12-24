Выставки и арт-объект высотой 23 метра. Какую новогоднюю программу подготовил Ботанический сад?

В одной из оранжерей проходит выставка-ярмарка «Тайны новогоднего леса». Здесь представлены свыше 100 композиций из природных материалов. А в самом сердце Ботанического сада расцвели цветы под снегом. Так называется конструкция в виде елки. Высота ее – 23 метра. В нее вмонтированы светодиодные экраны и световые приборы. А еще есть сцена, где проходят красочные постановки на тему цветов.