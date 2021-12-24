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Выставки и арт-объект высотой 23 метра. Какую новогоднюю программу подготовил Ботанический сад?

24 декабря 2021 19:16
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Новости Беларуси. Атмосфера сказки и волшебства. Ботанический сад подготовил яркую программу к зимним каникулам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставки и арт-объект высотой 23 метра. Какую новогоднюю программу подготовил Ботанический сад?-1

В одной из оранжерей проходит выставка-ярмарка «Тайны новогоднего леса». Здесь представлены свыше 100 композиций из природных материалов. А в самом сердце Ботанического сада расцвели цветы под снегом. Так называется конструкция в виде елки. Высота ее – 23 метра. В нее вмонтированы светодиодные экраны и световые приборы. А еще есть сцена, где проходят красочные постановки на тему цветов.

Выставки и арт-объект высотой 23 метра. Какую новогоднюю программу подготовил Ботанический сад?-4

Геннадий Ильинчик, режиссер новогодних проектов в Ботаническом саду:
Открывается выставка «Птицелов» нашего народного белорусского скульптора Вадима Мацкевича. Его работы вы можете видеть между Кафедральным собором и концертным залом «Верхний город». Скамейка Огинского  когда на нее садишься, она играет.

# Новый год # общество # Геннадий Ильинчик # Вадим Мацкевич # Фотофакт

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