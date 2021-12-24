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Ещё одна локация для новогодних фотографий. Посмотрите, как в Минске украсили площадь Свободы

24 декабря 2021 19:43
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Новости Беларуси. Еще одна локация для новогодних фотографий. В праздничном наряде засверкала площадь Свободы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ещё одна локация для новогодних фотографий. Посмотрите, как в Минске украсили площадь Свободы-1

Возле Ратуши установили три высокие фрезерованные елки, декорированные множеством снежинок. В 2021 году преобладают бело-желтые тона.

Ещё одна локация для новогодних фотографий. Посмотрите, как в Минске украсили площадь Свободы-4

Добавят праздничное настроение прохожим и ярко оформленные торговые палатки.

Ещё одна локация для новогодних фотографий. Посмотрите, как в Минске украсили площадь Свободы-7

Также рядом установили сцену. В этом году она необычно оформлена, и под определенным ракурсом создает иллюзию елки.

Ещё одна локация для новогодних фотографий. Посмотрите, как в Минске украсили площадь Свободы-10

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Новый год – это праздник ярких красок, это феерия, это брызги шампанского, это очень нарядный праздник. Поэтому мы в основу нашей композиции положили именно яркие цвета.

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Фотофакт

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