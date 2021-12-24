Ещё одна локация для новогодних фотографий. Посмотрите, как в Минске украсили площадь Свободы

Новости Беларуси. Еще одна локация для новогодних фотографий. В праздничном наряде засверкала площадь Свободы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще одна локация для новогодних фотографий. В праздничном наряде засверкала площадь Свободы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Возле Ратуши установили три высокие фрезерованные елки, декорированные множеством снежинок. В 2021 году преобладают бело-желтые тона.
Добавят праздничное настроение прохожим и ярко оформленные торговые палатки.
Также рядом установили сцену. В этом году она необычно оформлена, и под определенным ракурсом создает иллюзию елки.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Новый год – это праздник ярких красок, это феерия, это брызги шампанского, это очень нарядный праздник. Поэтому мы в основу нашей композиции положили именно яркие цвета.