Уровень безработицы в Минской области составляет 0,04 %. Меньше всего в Вилейском, Крупском, Борисовском, Клецком, Несвижском и Молодечненском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, служба занятости Солигорска предлагает обучения для безработных по 15 профессиям, которые востребованы на рынке труда. Это электрогазосварщик, повар, продавец, токарь, монтажник строительных конструкций. На данный момент формируются группы. Обучение длится всего 2 месяца на базе профильных учебных заведений и центров. И это совершенно бесплатно.

Алина Бекиш, начальник отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Солигорского райисполкома:

Мы заключаем трехсторонние договоры между нанимателем, управлением и безработным. По завершении курса обучения безработные трудоустраиваются в организации согласно заключенным договорам. За 2024 год на профессиональное обучение мы направили 30 безработных граждан по профессиям продавца, повара, электрогазосварщика, слесаря по ремонту автомобилей и другим.

На учете в службе занятости Солигорска состоит почти 30 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,05 %.