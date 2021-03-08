«Пускай ваши мужчины всегда вас балуют и удивляют». «Песняры» поздравили белорусок с 8 Марта

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – коллектив вокально-инструментального ансамбля «Песняры».

Александр Меженный, ведущий:

Все начинается с любви! И «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь 8 марта тоже начинается с любви. «Новое утро» – лучшее утро лучшего дня этой весны. Юрий Царев, ведущий:

Все действительно начинается с любви и вас, наши дорогие, любимые женщины. Посмотрите, сколько мужчин собралось в студии «Нового утра», чтобы сказать: «С праздником, родные!» Дмитрий Потапович, ведущий:

Пусть этот день будет наполнен самыми приятными эмоциями, событиями, ну а мы возьмем на себя все обязательства по устройству этого праздника. И пусть улыбки не сходят с ваших лиц до самого вечера. Александр Меженный:

Вы слышали? Он сказал, что берет все на себя. Если что-то убирать – это сюда. Ну а мы – поговорить. С нами «Песняры», удивительный коллектив, наши легендарные ребята, которые сегодня не остались в стороне. Мы вам очень признательны! Хотелось бы выяснить: в этот день, когда вы нарасхват, вы успели приготовить цветы? Вы приготовили подарки заранее или как большинство?

Артур Михайлов, солист ансамбля «Песняры»:

На самом деле мы все готовим заранее, потому что всякое может быть. Все подарки были приготовлены за месяц, заказано все и лежит, хорошо спрятано. Юрий Царев:

Сегодня 8 Марта. Артисты в этот день работают на площадках. А как же традиции – провести этот вечер в кругу семьи? Удастся или нет?

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:

Я думаю, что поздно ночью, потому что у нас сегодня большой концерт в Барановичах, мы будем поздравлять всех девушек этого города. Поздно ночью, часа в два, мы приедем и поцелуем своих любимых. Думаю, что сейчас приедем и обязательно поздравим в пересменку. Будет праздничный обед у нас перед выездом. Дмитрий Потапович:

А какой, по-вашему, самый необычный подарок вы сделали на 8 Марта? Роман Козырев:

Я думаю, самым необычным подарком от всего нашего большого коллектива будет то, что мы наконец-то закончили свой новый альбом. Наконец-то все будем чаще бывать дома, потому что уходим утром, приходим поздно вечером. Это длилось последние полгода. Наши женские половины начали уже роптать.

Дмитрий Потапович:

А было ли такое, что 8 Марта наступило, а подарка нет? Как вы тогда выкручивались? Артур Михайлов:

Был такой случай. Не то чтобы подарка не было, мы были на гастролях, не было возможности подарить этот подарок. Я воспользовался интересным способом, я свою жену поздравил так: заказал такси, чтобы таксист поехал в цветочный, заехал в магазин шариков, в магазин с фруктами. Он это все собрал и привез жене.

Роман Козырев:

Надо сказать, что Артур большой специалист в вопросах решения таких вопросов. Даже предложение супруге он делал прямо на концерте, на «Славянском базаре». В прямом эфире был большой концерт наш юбилейный, он делал. Он большой у нас специалист. Юрий Царев:

Всегда здорово, когда на 8 Марта, такой праздник, подарок не выглядит тривиально. Самое главное, что мы, мужчины, этого не забываем. Александр Меженный:

Если вы прямо сейчас хотите услышать пожелания от «Песняров», то внимание.