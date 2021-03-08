В Беларуси началась Масленица. Как принято встречать праздничную неделю?

Новости Беларуси. У православных 8 марта началась Масленица. Она завершится 14 марта — в Прощёное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это древний языческий праздник. Со временем он гармонично вплелся в церковный календарь. С одной стороны – это время подготовки к посту, с другой – время для ослабления, освобождение смеха и радости. Главный атрибут Масленицы – блины – был символом Солнца, тепла и жизни.