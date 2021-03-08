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В Беларуси началась Масленица. Как принято встречать праздничную неделю?

08 марта 2021 11:54
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Новости Беларуси. У православных 8 марта началась Масленица. Она завершится 14 марта — в Прощёное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась Масленица. Как принято встречать праздничную неделю?-1

Это древний языческий праздник. Со временем он гармонично вплелся в церковный календарь. С одной стороны – это время подготовки к посту, с другой – время для ослабления, освобождение смеха и радости. Главный атрибут Масленицы – блины – был символом Солнца, тепла и жизни.

В Беларуси началась Масленица. Как принято встречать праздничную неделю?-4

Каждый день праздничной недели уникален по-своему, у каждого есть свои ритуалы и обычаи. Этот понедельник именуется «Встречей». Начинают печь блины. Также принято помогать нуждающимся, убирать дом, чтобы привлечь в него больше позитивной энергии.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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