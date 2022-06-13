«Пушечное мясо». Дети им и являются». Как понять, что ребёнок ввязался в наркобизнес, и куда обращаться?

К сожалению, не все молодые люди проводят каникулы с пользой. Тема для обсуждений серьезная – подростков все чаще вовлекают в наркобизнес. Как это остановить и что вызывает особое беспокойство? Расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко. Александр Меженный, ведущий:

Надеюсь, что родители подростков сейчас будут очень внимательно слушать, потому что это, к сожалению, может коснуться любой семьи. Особую актуальность вопрос приобретает именно летом, когда ребята остаются практически без контроля со стороны взрослых. О чем говорит статистика? Так ли это? «Контроль взрослых решает все»

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Контроль взрослых решает все. Будет контроль со стороны родителей – значит, несовершеннолетние будут заняты, в том числе в летний период. У них в мыслях не будет заняться какими-то противоправными поступками, продавать наркотические вещества либо заниматься другой противоправной деятельностью. Александра Каштанова, ведущая:

А почему дети так рискуют? Летом же можно найти какую-то подработку: очень много вариантов. Почему они идут на такой рискованный шаг? Дети являются «пушечным мясом». Наркокурьеров выявить очень легко

Дмитрий Мелешко:

Потому что это проще всего. Легкие деньги, большой заработок. Хотя. Опять же, большой заработок виртуальный. Они сидят в интернете, приходит либо СМС, либо в мессенджере сообщение о том, что хотите заработать легально – просим к нам, мы вам предоставим все условия, вас никогда ни за что не задержат, не вычислят. На самом деле реальность такова, что жизнь такого закладчика – от одного дня до максимум месяца. После этого в любом случае их вычисляют и наступает наказание. Александр Меженный:

По факту, наши дети становятся расходным материалом для тех дельцов, которые даже не в нашей стране могут находиться. Они просто используют этих детей, ловят их на удочку легких денег. Дмитрий Мелешко:

Есть такое выражение «пушечное мясо». Дети им и являются. Наркокурьеров выявить очень легко с помощью координат, различных программ, а самих организаторов преступлений очень сложно, хотя работа над этим проводится. Поэтому да. Александр Меженный:

Мы все время говорим про контроль родителей, но тут и родители становятся пострадавшими. Это во-первых. Во-вторых, они и хотели бы, да не знают, на что обратить внимание. Возможно, есть какие-то «маячки», которые могут сигнализировать о том, что ребенок вовлечен в какую-то противоправную деятельность? Что может быть сигналом о том, что ребенок ввязался в преступную деятельность?

Дмитрий Мелешко:

Существует множество моментов, на которые следует обращать внимание. Совет родителям – необходимо начать с контроля соцсетей, общения в мессенджерах, в интернете, возможно, просматривать аккаунты ребенка, если есть возможность. Кроме того, существуют программы, которые можно устанавливать как на свой телефон, так и на телефон ребенка. И контролировать, с кем он общается, сколько времени проводит на тех или иных сайтах. Нужно обращать внимание на появившиеся у ребенка дорогостоящие вещи, появление которых он не может объяснить. Александр Меженный:

К слову, о последствиях. Мне кажется, цифры говорят сами за себя. Может, озвучите, чтобы не повадно было? Распространителям грозит вплоть до 25 лет лишения свободы

Дмитрий Мелешко:

За распространение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность – это статья 328, часть 3, предусматривает лишение свободы до 15 лет. В случае смерти лица, которому наркозакладчик продал вещество, – вплоть до 25 лет лишения свободы. Александр Меженный:

К сожалению, большое количество детей сталкиваются с этим, даже не подозревая. Не знаю, каким еще образом обратить внимание. 100 % вас найдут. Знайте об этом. Технологии сейчас настолько развиты, что любая информация от тех, кого сложно найти, их все равно отслеживают. И вас как крайнее звено найдут со 100-процентной гарантией. Вопрос времени: за один день, два или за неделю. Пожалуйста, если вы сейчас смотрите нашу передачу, знайте: вас уже ищут. Не нарабатывайте себе 15 либо 25 лет проблем. Лицо, которое способствовало раскрытию данного преступления, освобождается от уголовной ответственности