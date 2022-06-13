Почему нельзя использовать скрабы и как защититься от солнца? Подбираем уходовую косметику

«Секретный код твоей красоты», «результат уже после первого приема». Красивые слова, но что стоит за ними? Бьюти-индустрия сегодня – огромный мир, в котором очень легко потеряться. За сотнями ярких баночек, громких слоганов и красочных этикеток порой скрываются лишь дорогие «пустышки». Потому с каждым годом найти то самое волшебное средство становится все сложнее.

Валентина Ляпич, косметолог:

Косметика при нанесении на кожу должна быть комфортной. Очень много различных препаратов в масс-маркете, но усердствовать в этих вещах не стоит. Не стоит использовать скрабы и абразивные частицы, когда есть высыпания на лице, потому что скраб усиливает прилив крови к лицу и поднимает все наверх. Осознанное потребление – новый тренд. Подбирая домашний уход, важно инвестировать в качественный продукт с хорошей репутацией среди профессионалов.

Валентина Ляпич:

Я сторонник того, чтобы подбирались индивидуальные уходы и чтобы их подбирал именно косметолог. Это будет максимально эффективно и результативно. Самые распространенные проблемы, которые можно решить, – это шелушение, раздражение на коже и проблемы расширенных пор. Правильная забота – основа красивой кожи без макияжа. Если полки в ванной ломятся от изобилия баночек и бутылочек, но отражение в зеркале все равно не радует, пришло время пересмотреть свой уход. Какая же она, идеальная косметичка?