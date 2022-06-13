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Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?

13 июня 2022 11:23
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Все лето в Информационном центре по атомной энергии Минска будет работать проект «Умные каникулы». Основные задачи центра – просвещение населения в вопросах атомной энергетики, радиационной безопасности, а также организация мероприятий, связанных с естественными науками.

Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?-1

Мария Хамицевич, инженер по научно-технической информации:
Дети могут прийти поиграть в различные мини-игры, послушать лекции от спикеров. Недавно у нас был спикер из детского журнала. В целом к нам могут прийти все желающие. Вообще, наша цель рассказать, что есть альтернативные источники энергии.

Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?-4

Гостям предлагают посмотреть образовательные фильмы и поучаствовать в викторинах. Это место подходит не только для детей, но и для их родителей. Учителям физики и химии тоже будет полезно: работники центра расскажут про функционал реактора, обращение с радиоактивными отходами и поделятся другой полезной информацией.

Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?-7

Мария Хамицевич:
Это наш макет урановой таблетки, именно такое топливо используется на атомных электростанциях. Она весит примерно пять граммов, заменяет целый вагон каменного угля по эквиваленту энергии. Одна такая таблетка может работать в целом четыре года.

Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?-10

В игротеке можно расшифровать «атомные ребусы» и посоревноваться в умении разгадывать головоломки. В рамках экскурсии вас познакомят с ключевыми системами безопасности на АЭС, а при помощи универсального радиометра вы сможете измерить уровень своей радиоактивности.

Можно измерить свой уровень радиоактивности. Какие полезные развлечения подготовили на «Умных каникулах»?-13

Мария Хамицевич:
Принцип измерения у него весовой. То есть он никого не облучает, абсолютно безопасен. Измеряется наша радиоактивность в беккерелях. Один беккерель – это один радиоактивный распад в секунду. И можно увидеть, как много ядер каждую секунду распадается в нашем организме.

Нормой считается цифра до 8 000 беккерелей. Также прибор показывает нашу радиоактивность в сравнении с другими объектами. В информационном центре по атомной энергии вам помогут с пользой провести время и узнать много нового.

# Дети # общество # Мария Хамицевич # Валерия Яскевич # Фотофакт

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