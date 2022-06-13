КГБ Беларуси ждёт реформа? Лукашенко принял с докладом руководителей силового блока

Новости Беларуси. Работа спецслужб во всем мире приобретает все большую значимость в деятельности государства. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Администрации Президента, госсекретаря Совета безопасности и председателя КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из основных тем встречи во Дворце Независимости стало совершенствование работы и развитие Комитета государственной безопасности. Обсудили и дополнительные меры по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности страны. Президент уверен – традиционные функции ведомства необходимо реформировать. Речь идет о разведке, контрразведке, защите конституционного строя и антитеррористической деятельности. Кроме того, некоторые направления работы следует усилить. В первую очередь, обратить внимание на информационную защиту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства, да уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. В последнее время активизировался Комитет. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые, особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси – она по всему миру уже существует.