Прямой эфир

КГБ Беларуси ждёт реформа? Лукашенко принял с докладом руководителей силового блока

13 июня 2022 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Работа спецслужб во всем мире приобретает все большую значимость в деятельности государства. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Администрации Президента, госсекретаря Совета безопасности и председателя КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ Беларуси ждёт реформа? Лукашенко принял с докладом руководителей силового блока-1

Одной из основных тем встречи во Дворце Независимости стало совершенствование работы и развитие Комитета государственной безопасности. Обсудили и дополнительные меры по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности страны. Президент уверен – традиционные функции ведомства необходимо реформировать. Речь идет о разведке, контрразведке, защите конституционного строя и антитеррористической деятельности. Кроме того, некоторые направления работы следует усилить. В первую очередь, обратить внимание на информационную защиту.

КГБ Беларуси ждёт реформа? Лукашенко принял с докладом руководителей силового блока-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства, да уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. В последнее время активизировался Комитет. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые, особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси – она по всему миру уже существует.

КГБ Беларуси ждёт реформа? Лукашенко принял с докладом руководителей силового блока-7

В последние два года немало сделано по реформированию всего силового блока. Такие шаги продиктованы геополитической ситуацией. Изменения коснулись Министерства обороны, пограничного ведомства и сотрудников МЧС. Спасатели готовы выполнять поставленные задачи в особых условиях.

Лукашенко о работе на международных площадках: «Россию будут душить до предела, а заодно и нас». Подробнее здесь.

# КГБ Беларуси # общество # Иван Тертель # Игорь Сергеенко # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле?
13 июня 2022 11:11

«Шлем должен быть обязательно в застёгнутом состоянии». Как обезопасить поездки на мотоцикле?

Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку
13 июня 2022 11:07

Обещают даже 2-метровый торт. Под Витебском пройдёт фестиваль, посвящённый самому высокому человеку

Лукашенко о работе на международных площадках: «Россию будут душить до предела, а заодно и нас»
13 июня 2022 10:54

Лукашенко о работе на международных площадках: «Россию будут душить до предела, а заодно и нас»