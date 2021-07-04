Пять лет назад под Новогрудком открыли самый большой в стране ветропарк. Вот как он работает сегодня

Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась двойным юбилеем зеленой энергетики Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 10 лет с момента запуска первой в стране ветроэнергетической установки и пять лет, как под Новогрудком открыли ветропарк, он и сегодня самый большой в стране. Насколько сложно быть первыми, как доставляли гигантские детали ветряков в нашу страну, с какими трудностями столкнулись при строительстве ветропарка и перспективно ли устанавливать солнечные коллекторы у себя на крыше? Экономию от зеленых киловатт подсчитала Галина Буро.

Эти 80-метровые повелители ветра, словно картинка из будущего на подъезде к Новогрудку, но самый большой в стране ветропарк – это не только уже реальность, но и реальная экономия на электроэнергии. Ежедневно лопасти ветроустановок начинают свой разбег.

Каждая ветроустановка работает в автоматическом режиме. Данные выводятся в диспетчерскую службу на компьютеры, можно даже на мобильный телефон. Но раз в полгода необходимо личное присутствие человека: Сергей Кумпяк проводит техническое обслуживание ветряков, заходит внутрь башни.

Сергей Кумпяк, начальник службы подстанций ЛЭП Лидских электрических сетей предприятия «Гродноэнерго»:

Можно контролировать и отслеживать параметры по ветроустановке на мониторе. Можем заглянуть, посмотреть различные параметры каждого агрегата. Информация попадает на главный компьютер ветроустановки и управляется в зависимости от ситуации: ветер, направление ветра, все корректируется в автоматическом режиме.

Со сложной электроникой он сегодня на «ты», но признается, поначалу долго разбирался. Помог личный интерес – уж очень хотелось внедрить в своей стране зеленую энергетику. Не испугал даже подъем по отвесной лестнице на вершину ветроустановки.

Персоналу приходится при обслуживании ветроустановки... Как минимум один раз – это подъем, но максимально приходится три-четыре раза за день спуститься, если что-то непонятное, экстренное и нет необходимого инструмента с собой для выполнения ремонта, требующего неотлагательного применения какого-то инструмента.

– Настоящий фитнес.

– Да, фитнес хороший, 80 метров. Рекорд у нас, по-моему, четыре минуты подъема, но это сложно.

При шквалистом ветре установки автоматически останавливаются, а лопасти поворачиваются до минимального угла атаки для безопасности. Но после сильной грозы или урагана их все же желательно осмотреть.

Галина Буро, корреспондент:

А еще для обслуживания ветряков необходим взгляд с воздуха. Незаменимый помощник энергетиков – квадрокоптер. Ведь, согласитесь, на высоте 80 метров оценить состояние тех же лопастей – еще та задачка со звездочкой. Поэтому он взлетает в небо, облетает ветроустановку, а изображение выводит на экран. С помощью облета следят за состоянием покрытия лопастей, швами на башне, можно оценить и как работают флюгеры, особенно в снегопады.

Павел Моргевич, начальник ПТГ ВВРЭС Лидских электрических сетей предприятия «Гродноэнерго»:

При помощи 30-кратного зума мы имеем возможность увеличить возможное место образования трещины очень близко. В данный момент проводим обследование ветроэнергетической установки № 5, а конкретно – лопасти на предмет образования трещин из-за ударов грозы. Видим, что лопасть в идеальном состоянии.

Ветроэнергетику здесь начали развивать 10 лет назад. Диагностика подтвердила: местность подходящая. Новогрудок еще в Советском Союзе считался зоной экстремальных погодных условий – 323 метра над уровнем Балтийского моря с хорошим разгулом ветров. Это был первый подобный проект в стране по решению Президента и первый полуторамегаваттный ветряк, который появился на белорусской земле.

Быть первыми сложно – препятствия преодолевали на каждом шагу. С трудом даже нашли подрядчика для такого уникального проекта. Специалисты «Гродноэнерго» контролировали весь процесс, начиная от производства ветряка и его испытаний в Китае до доставки на площадку. Единственный порт, который принял такие размеры элементов, – Гамбург в Германии, а потому гигантские детали из Шанхая в немецкий порт доставляли морским путем. И то с задержкой на полтора месяца, потому что из-за штормов приостанавливали судоходство.

Из Германии в Беларусь элементы везли уже длинномеры. В тот момент строители трудились над прочным фундаментом, ведь основная нагрузка ляжет на него. Четыре бетонных завода работали на заливке. В итоге 17 метров в диаметре, три по высоте и тысяча кубометров бетона. Но главной проблемой оказался кран – где взять такой высоты и мощности? Выручили россияне. Пока ожидали доставку крана, монтаж ветряка пришлось законсервировать. Особая сложность – сохранить тонкий металл, из которого выполнена верхняя часть ветряной мельницы.

Виктор Сороко, первый заместитель директора – главный инженер Лидских электрических сетей предприятия «Гродноэнерго»:

Если башня длительное время лежит в горизонтальном положении, получается эллиптичность, то есть у башни появляется эллипс, и тогда уже смонтировать не представляется возможным. Поэтому привезли специальные траверсы, чтобы зафиксировать в определенном положении данные башни, они сохранили свою геометричность, как положено, – круг.

И вот долгожданная награда за старания от природы. Для установки гондолы с лопастями необходим слабый ветер до трех метров в секунду, которого здесь очень мало. Но именно в то раннее утро потоки воздуха были спокойными. И только после того, как строители полностью завершили монтаж, поднялся сильный ветер. Приди он раньше, установку пришлось бы отложить. Впрочем, за 10 лет новогрудский климат полностью оправдал ожидания – выработано свыше 130 миллионов киловатт-часов электроэнергии, сэкономлено больше 350 миллионов кубических метров газа. Параллельно с первым ветряком строилась подстанция, куда стекается вся зеленая энергия и откуда идет в общую энергосистему страны.

Борис Ситников, начальник высоковольтного РЭС Лидских электрических сетей предприятия «Гродноэнерго»:

Данная подстанция 110/10 киловольт, работает полностью в автоматическом режиме, то есть управление осуществляется из диспетчерских пунктов. Вся информация об измерениях, автоматических режимах, о каких-то неисправностях – все приходит в диспетчерскую службу. И оттуда уже оперативный персонал сообщает ремонтному персоналу или же выполняет необходимые переключения.

От первого ветряка к полноценному ветропарку. Пять лет назад число ветроустановок «Гродноэнерго» здесь возросло до шести. По соседству стали появляться частные и государственные ветряки. Сегодня в общей сложности их два десятка. Отпускают в сеть страны электроэнергии столько, что, для сравнения, хватило бы обеспечить нужды всего Новогрудского района.