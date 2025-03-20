Мини-хлебозаводы для будущих пекарей и кондитеров! Директор колледжа рассказал, как готовят специалистов

«Печь хлеб должны люди не только с золотыми руками, но и добрым сердцем», – уверен директор столичного колледжа хлебопечения Владимир Басалыга. Уже более 30 лет он руководит учебным заведением.

Владимир Басалыга, директор Государственного колледжа хлебопечения:

Я был назначен здесь директором строящегося здания. Вложили деньги, силы, огромные затраты предприятие КУП «Минскхлебпром». Это за счет прибыли КУП «Минскхлебпрома» построено данное здание, где мы с вами находимся, и оснащено полностью за счет базового предприятия.

Именно тогда здесь появился собственный мини-хлебозавод – гордость колледжа. Здесь учащиеся практически с первых дней учебы пробуют выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия. Принцип «от теории – к практике» наяву. Именно на такую систему ориентирует и глава государства.

Владимир Басалыга:

В учебно-производственных мастерских, разработанных по технологиям КУП «Минскхлебпрома», мы можем производить более 130 наименований хлебобулочных изделий, в том числе и хлеба на закваске.

А здесь получают навыки будущие кондитеры. В этой мастерской рождаются торты, пирожные, кексы, маффины, коржики, венские вафли – около 10-15 наименований в день. Всего же учащиеся осваивают производство 110 наименований кондитерки. В одном зале готовят кремы, в другом выпекают бисквит или песочные коржи, в третьем создают готовые изделия.