Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями
Интрига разрешилась! В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – обладательница короны «Мисс Минск – 2025» и титула «Мисс зрительских симпатий» Екатерина Трикоза, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Юрий Царев, ведущий:
Какое первое впечатление? Всем же интересно узнать самые первые эмоции, которые человек чувствует, когда, говорят – самая красивая девушка Минска 2025 года. Что это было?
Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Эти эмоции запомнить и воспроизвести еще раз очень сложно. Но я не верила и до сих пор я пока не осознаю этого титула. Я думаю, что со временем придет осознание. Но эмоции были неповторимые. Они случаются, я думаю, один раз в жизни. Это что-то невероятное было.
Юрий Царев:
Как другие девочки отнеслись к вашей победе?
Екатерина Трикоза:
Меня поддержала моя подруга, которая была со мной участницей, была со мной на протяжении всего конкурса, мы сдружились. Она меня поддержала больше всех из участниц.
Юрий Царев:
Чем удалось обаять публику?
Екатерина Трикоза:
Я думаю, это улыбка. Мне многие об этом сказали, что это была улыбка. И, конечно, это уверенность. Ты должен чувствовать себя уверенно на сцене.
Юрий Царев:
Что будет дальше, когда вы уже победили?
Екатерина Трикоза:
Я думаю, что это будет большой скачок, различные проекты. Я хочу поднимать нашу молодежь, активную молодежь. Я хочу продвигать это все, чтобы наша молодежь более активно участвовала в разных конкурсах, мероприятиях.
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