Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями

Интрига разрешилась! В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – обладательница короны «Мисс Минск – 2025» и титула «Мисс зрительских симпатий» Екатерина Трикоза, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств. Юрий Царев, ведущий:

Какое первое впечатление? Всем же интересно узнать самые первые эмоции, которые человек чувствует, когда, говорят – самая красивая девушка Минска 2025 года. Что это было?

Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Эти эмоции запомнить и воспроизвести еще раз очень сложно. Но я не верила и до сих пор я пока не осознаю этого титула. Я думаю, что со временем придет осознание. Но эмоции были неповторимые. Они случаются, я думаю, один раз в жизни. Это что-то невероятное было.

Юрий Царев:

Как другие девочки отнеслись к вашей победе? Екатерина Трикоза:

Меня поддержала моя подруга, которая была со мной участницей, была со мной на протяжении всего конкурса, мы сдружились. Она меня поддержала больше всех из участниц. Юрий Царев:

Чем удалось обаять публику? Екатерина Трикоза:

Я думаю, это улыбка. Мне многие об этом сказали, что это была улыбка. И, конечно, это уверенность. Ты должен чувствовать себя уверенно на сцене.