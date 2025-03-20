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Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями

20 марта 2025 08:50
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Интрига разрешилась! В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – обладательница короны «Мисс Минск – 2025» и титула «Мисс зрительских симпатий» Екатерина Трикоза, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Юрий Царев, ведущий:
Какое первое впечатление? Всем же интересно узнать самые первые эмоции, которые человек чувствует, когда, говорят – самая красивая девушка Минска 2025 года. Что это было?

Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями-2

Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Эти эмоции запомнить и воспроизвести еще раз очень сложно. Но я не верила и до сих пор я пока не осознаю этого титула. Я думаю, что со временем придет осознание. Но эмоции были неповторимые. Они случаются, я думаю, один раз в жизни. Это что-то невероятное было.

Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями-4

Юрий Царев:
Как другие девочки отнеслись к вашей победе?

Екатерина Трикоза:
Меня поддержала моя подруга, которая была со мной участницей, была со мной на протяжении всего конкурса, мы сдружились. Она меня поддержала больше всех из участниц.

Юрий Царев:
Чем удалось обаять публику?

Екатерина Трикоза:
Я думаю, это улыбка. Мне многие об этом сказали, что это была улыбка. И, конечно, это уверенность. Ты должен чувствовать себя уверенно на сцене.

Такое случается раз в жизни! Обладательница короны «Мисс Минск – 2025» поделилась впечатлениями-6

Юрий Царев:
Что будет дальше, когда вы уже победили?

Екатерина Трикоза:
Я думаю, что это будет большой скачок, различные проекты. Я хочу поднимать нашу молодежь, активную молодежь. Я хочу продвигать это все, чтобы наша молодежь более активно участвовала в разных конкурсах, мероприятиях.

Подробности смотрите в видео.

# Мисс Минск # Конкурс красоты # Конкурс # Юрий Царёв

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