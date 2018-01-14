Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников

Новости Беларуси. Волки на службе ученых. В «Беловежской пуще» продолжают эксперимент с GPS-ошейниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идет уже второй сезон наблюдений. Специальные устройства позволяют точно определять перемещение хищника. Ошейники кураторы проекта сначала повесили на четверых волков. Один из них за месяц успел побывать на юге Беларуси, в Украине и Польше. Информация обновляется каждый день. Ученые уже смогли получить много ценных данных.

Виктор Фенчук, координатор программы: В этом сезоне мы в наших ошейниках используем настройки, которые позволяют более детально изучать не только ареал обитания конкретной семьи, но и получать данные по питанию этих волков. За последние полтора месяца, например, мы получили очень много новых сведений о том, чем конкретно питается каждый из этих помеченных волков.

Недавно публичной стала жизнь еще одной волчицы. Сейчас новой участнице подбирают имя. За ее, и не только, жизнью в дикой природе можно будет следить в специальном блоге.

Наблюдения продолжатся как минимум до лета. Затем ошейники автоматически откроются, и освободят волков от лишней ноши.