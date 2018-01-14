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Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников

14 января 2018 12:35
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Новости Беларуси. Волки на службе ученых. В «Беловежской пуще» продолжают эксперимент с GPS-ошейниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников-1

Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников-3

Идет уже второй сезон наблюдений. Специальные устройства позволяют точно определять перемещение хищника. Ошейники кураторы проекта сначала повесили на четверых волков. Один из них за месяц успел побывать на юге Беларуси, в Украине и Польше. Информация обновляется каждый день. Ученые уже смогли получить много ценных данных. 

Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников-6

Виктор Фенчук, координатор программы:
В этом сезоне мы в наших ошейниках используем настройки, которые позволяют более детально изучать не только ареал обитания конкретной семьи, но и получать данные по питанию этих волков. За последние полтора месяца, например, мы получили очень много новых сведений о том, чем конкретно питается каждый из этих помеченных волков.

Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников-9

Недавно публичной стала жизнь еще одной волчицы. Сейчас новой участнице подбирают имя. За ее, и не только, жизнью в дикой природе можно будет следить в специальном блоге.

Наблюдения продолжатся как минимум до лета. Затем ошейники автоматически откроются, и освободят волков от лишней ноши.

# общество # Дикие животные # Фотофакт # Наука # Виктор Фенчук

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