В Беларуси изменились правила приема документов для поступления в прохтеучилища

Новости Беларуси. Правила приема для получения профтехобразования скорректированы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения внесены постановлением правительства. Так, документ разрешает продлить сроки приема документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления учащихся. В случае, если по некоторым специальностям будет недобор, приемные комиссии могут продолжить работу вплоть до 15 сентября.