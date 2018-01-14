В Беларуси изменились правила приема документов для поступления в прохтеучилища

Новости Беларуси. Правила приема для получения профтехобразования скорректированы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правила приема для получения профтехобразования скорректированы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения внесены постановлением правительства. Так, документ разрешает продлить сроки приема документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления учащихся. В случае, если по некоторым специальностям будет недобор, приемные комиссии могут продолжить работу вплоть до 15 сентября.
Кроме того, теперь подать документы за абитуриентов смогут родители. Это возможно в случае, если потенциальный студент не сможет сделать это по уважительной причине.