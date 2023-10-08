Полный коллапс, деньги заканчиваются! В Прибалтике расплачиваются за санкции

Новости Беларуси. Санкции не прошли для нас бесследно, что тут скрывать. Пришлось поработать, чтобы восстановиться. Но, судя по всему, справляемся, хотя остались и более чувствительные сферы. Как, например, белорусский калий. До сих пор не вышли на досанкционный уровень поставок. Но в этом году ситуация уже лучше, чем в прошлом, что вселяет определенный оптимизм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О ситуации в этой сфере говорили и во Дворце Независимости. В 2023-м рассчитываем экспортировать 8 миллионов тонн удобрений. Переориентируемся на Восток. Одним словом, справляемся.

А вот той же Литве, которая отрезала доступ к Клайпеде нашим удобрениям, на плаву удержаться все сложнее. А на неделе в этом порту на первой линии у воды заметили целую колонну американских танков. Скорее всего, их отправят в Украину. Но, как отмечают эксперты, эти «Абрамсы» значительно не повлияют на ход событий на фронте. Поставки из Вашингтона явно запоздали. Да и в Европе появляется все больше стран, которые начинают осознавать, чего на самом деле стоит поддержка Киева. На неделе президент Словакии выступила против военной помощи Украине. Это заявление Зузана Чапутова сделала сразу после парламентских выборов, на которых победила партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Послушайте, что он думает о происходящем в Украине.

Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк «Азов», это явно фашистский полк. Знаете, что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, которые там воюют, – это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи. Меня шокирует, что за рубежом перед ними красные ковры. Те, кто призывает к подобным явлениям в 2023 году, топчут наследие Словацкого национального восстания. Мы должны противостоять нацизму и фашизму во всех проявлениях. Я призываю высшие конституционные лица осудить использование фашистских знаков и символов. А они просто молчат. Молчат, потому что боятся, что их за это накажут. Также Фицо призвал отказаться от санкций и больше думать об интересах Словении, а не Украины, США или кого-то там еще. Ведь те же санкции имеют вполне осязаемый обратный эффект. В этом в полной мере убедилась Прибалтика, которая больше других ратует за их введение и больше других получает в ответ. Счет идет уже на миллиарды евро. А бремя расплаты покорно несут на себе простые европейцы. Обратную сторону санкций изучили наши корреспонденты. «Беларусь» почти без белорусов. Санаторий с одноименным названием в литовском Друскининкае переживает тяжелые времена. И, в общем-то, неудивительно. Из-за позиции Вильнюса, из-за введенных против нашей страны санкций, из-за растущей инфляции и снижения темпов производства.

Илья Епифанов, главный врач санатория «Беларусь» в Друскининкае (Литва):

Пришлось, к сожалению, уволить людей. Мы за эти два года уволили из санатория больше 200 человек. Это очень значимо, это очень болезненно. Да и в целом белорусскому бизнесу за границей непросто. Например, участие наших предприятий в тендерах в Литве считается угрозой национальной безопасности – такие сделки проверяет местная контрразведка.

Илья Епифанов:

Слава богу, что в этом году нам удалось уже осуществить несколько заездов граждан Республики Беларусь, которые к нам приехали на санаторно-курортное лечение.

Опустевшая железная дорога, та самая, по которой к портам перевозили белорусские грузы. Сегодня здесь тишина. Такую картину иначе как экономическим самоубийством и не назовешь. Миллиард евро – столько составили потери литовской экономики только из-за санкций Запада. Прибалтийские бизнесмены готовы к сотрудничеству с белорусами, против и без того сытое правительство Литвы.

Казимирас Юрайтис, эксперт (Литва):

Весь Евросоюз с миром всем перешел на резкое повышение цен на энергоресурсы. К Беларуси это, конечно, не относится, только Беларусь участвует в фоне мировом, она суверенна, так как атомную станцию имеет. Сейчас уже целые есть слои населения, у которых только за электроэнергию счета составляют все доходы.

Не купляйце беларускае – пожалуй, один из главных трендов и призывов Прибалтики сегодня. Руководством Литвы принято решение разорвать все логистические цепочки, прекратить банковские платежи и перекрыть границу. В настоящий момент действует всего 2 погранперехода из 6. Как следствие – километровые пробки, нарушенные планы, убытки, очередная ложка дегтя в белорусско-литовских отношениях. По сути, Литву переводят на осадное положение. Ее жители вынуждены экономить и сокращать потребление энергоресурсов. Аналитик БИСИ: белорусам в Литве говорят, какой политической позиции надо придерживаться. Подробности.

Любители менять шило на мыло пробуют перенести бизнес в Латвию. Там только за текущий год оборот внешней торговли упал примерно на 18 %. Операции по импорту и экспорту с Беларусью составляют менее процента! Но и этого недостаточно: правительство Латвии прибегло к публичной порке, опубликовав список компаний, которые продолжают работать с Минском в обход санкций. И вот результат.

Янис Кузинс, эксперт (Латвия):

Цены на продовольствие и так далее выросли сильно. Спасибо вашему Президенту, что он разрешил латышам и гражданам Латвии ехать в Беларусь. Они там закупаются продуктами питания, бензином. Не выдержал санкционного давления и латышский транзит – только за первое полугодие объем международных железнодорожных перевозок упал на 40 %. Все это отражается на снижении финансовых рейтингов страны, из-за чего она не может получить дешевые кредиты. Замкнутый собственными руками круг. Янис Кузинс:

Белорусы или русские должны знать латышский язык на высоком уровне, если они работают в публичных местах. Допустим, граждане Украины, которые сейчас приехали, у них никто не спрашивает. Получается двойной стандарт. Рост процентных ставок по кредитам, дорогие энергоносители и высокая инфляция – уже классический набор для Прибалтики.

Страны Балтии – лидеры еврозоны по темпам роста инфляции. Рекордные показатели зафиксировал Евростат. В Эстонии рост цен в годовом исчислении составил 22 %, в Литве – 20,5 % и в Латвии – 19 %. На бумаге это всего лишь числа, но для местных они означают настоящую экономическую катастрофу.

Казимирас Юрайтис:

Полный коллапс проходит. Это связано и с энергетикой, и с банковскими секторами. Деньги заканчиваются.

В Эстонии снижение ВВП на 3 %, спад промышленного производства на 12 %, высокая стоимость электроэнергии и рост государственных долгов. Уже знакомый список финансовых неудач. Таллин также борется с компаниями, которые продолжают работать с Россией в обход санкций. Премьер страны Кая Каллас призывает – цитата – прекратить кровавый бизнес с Москвой и соблюдать моральный компас. Но оказалось, что ее собственный компас барахлит.

Транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра Каи Каллас, во время войны продолжила деятельность в направлении России. Каллас запуталась в показаниях, а в итоге заявила, что и вовсе не знала о делах мужа. Незнание – вообще удобная позиция. Ведь такими людьми проще манипулировать. На это и рассчитывает балтийская пропаганда, одна из задач которой – отрезать агрессивную, угрожающую и милитаризированную Беларусь от внешнего мира.