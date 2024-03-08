От мясорубки до парфюма – эволюция подарков на 8 Марта

От букета мимоз и отреза на платье до сертификата в спа-салон. За последние 100 лет подарки к 8 Марта прошли эволюцию, которая отражает изменения интересов и взглядов на жизнь в обществе и у женщин в частности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В советский период за ударный труд тружениц одаривали нужными вещами в быту. В списке презентов того времени швейная машинка и мясорубка.

В 1966 году праздник впервые стал законным выходным, и это уже было отличным подарком. В 70-е дарили сервизы, в 80-е – парфюм, в 90-е – первый гаджет, пейджер.

В 2000-е на кухнях у женщин стала появляться умная техника, на полках прописались микроволновки, кухонные комбайны и мультиварки. А каковы подарочные тренды сегодня?

Самое главное для женщин – внимание и цветы.

Дарили колечко, браслетик какой-нибудь, цепочку.

Родственникам, внукам, девчонкам, я дарю обычно денежные подарки. Они тогда выбирают сами.

Провести время с любимым человеком. Просто создать в этот день какую-то особенную атмосферу.

Сегодня самый прекрасный подарок – цветы. То, что я несу домой.