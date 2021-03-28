Её мама всегда шила. Кто та девушка, которая придумала дизайн формы для белорусских олимпийцев?
Новости Беларуси. Знакомьтесь – Карина Ганина. Эта хрупкая юная девушка – художник-модельер из самого синеокого края Беларуси, Витебской области, автор эскизов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабный проект ей поручили в первый год работы после окончания университета. Уйти от прямолинейности о Беларуси – мнение дизайнера и спортсменов сошлось.
Карина Ганина, художник-модельер предприятия «Соло-Пинск»:
Это паттерн, в котором использованы элементы традиционных белорусских орнаментов, элементы Слуцких поясов. Паттерн выполнен в трендовой гамме, которая может быть характерна для Беларуси, так как синий цвет обозначает наличие большого количества рек и озер. Белый минимально использован в паттерне, но используется в коллекции – символ чистоты и свободы. Мятный мы привнесли как трендовый цвет, который будет здорово освежать спортсменов в Токио.
Девушка рисует с детства. Выросла в окружении красот родины Ефросиньи Полоцкой. Позади художественная школа и университет. Мама Карины всегда шила. Страсть к дизайну не случайность, а закономерность. В свои 24 в портфолио «олимпийский» заказ.
Карина Ганина:
Я понимала, что это большая ответственность, что эта разработка должна быть на достойном уровне, чтобы спортсмены хотели надеть эту одежду, чтобы белорусы могли гордиться спортсменами, тем, как они выглядят.
Одежда, которую увидит весь мир. Кто и как делает форму для белорусских олимпийцев? Показываем пошаговый процесс (подробности здесь).