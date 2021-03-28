Её мама всегда шила. Кто та девушка, которая придумала дизайн формы для белорусских олимпийцев?

Новости Беларуси. Знакомьтесь – Карина Ганина. Эта хрупкая юная девушка – художник-модельер из самого синеокого края Беларуси, Витебской области, автор эскизов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабный проект ей поручили в первый год работы после окончания университета. Уйти от прямолинейности о Беларуси – мнение дизайнера и спортсменов сошлось.





Карина Ганина, художник-модельер предприятия «Соло-Пинск»:

Это паттерн, в котором использованы элементы традиционных белорусских орнаментов, элементы Слуцких поясов. Паттерн выполнен в трендовой гамме, которая может быть характерна для Беларуси, так как синий цвет обозначает наличие большого количества рек и озер. Белый минимально использован в паттерне, но используется в коллекции – символ чистоты и свободы. Мятный мы привнесли как трендовый цвет, который будет здорово освежать спортсменов в Токио.

Девушка рисует с детства. Выросла в окружении красот родины Ефросиньи Полоцкой. Позади художественная школа и университет. Мама Карины всегда шила. Страсть к дизайну не случайность, а закономерность. В свои 24 в портфолио «олимпийский» заказ.





Карина Ганина:

Я понимала, что это большая ответственность, что эта разработка должна быть на достойном уровне, чтобы спортсмены хотели надеть эту одежду, чтобы белорусы могли гордиться спортсменами, тем, как они выглядят.