Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров

Подарки в День рождения Минска. Столичные декораторы «испекли» торт в два этажа у городской Ратуши. Правда, такой торт не попробуешь на вкус, чего не скажешь о сюрпризе, который подготовили столичные кондитеры.
Подарки в День рождения Минска. Столичные декораторы «испекли» торт в два этажа у городской Ратуши. Правда, такой торт не попробуешь на вкус, чего не скажешь о сюрпризе, который подготовили столичные кондитеры.
Съемочная группа СТВ уже попала в сладкую историю столицы.
Пряники и торты с праздничной символикой и фотоснимками – чем не повод порадовать родных и близких?
Наталия Веленцевич, инженер-технолог хлебозавода №3 г. Минска:
Мы подготовили различный ассортимент: торты классический, песочно-сметанный, праздничный, наши различные сладости мучные с изображением самых знаковых достопримечательностей Минска. Картинка наносится при помощи принтера. А остальные торты – больше приложен ручной труд.