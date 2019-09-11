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Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров

11 сентября 2019 11:42
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Подарки в День рождения Минска. Столичные декораторы «испекли» торт в два этажа у городской Ратуши. Правда, такой торт не попробуешь на вкус, чего не скажешь о сюрпризе, который подготовили столичные кондитеры.

Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров-1

Съемочная группа СТВ уже попала в сладкую историю столицы.

Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров-4

Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров-6

Пряники и торты с праздничной символикой и фотоснимками – чем не повод порадовать родных и близких?

Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров-9

Наталия Веленцевич, инженер-технолог хлебозавода №3 г. Минска:
Мы подготовили различный ассортимент: торты классический, песочно-сметанный, праздничный, наши различные сладости мучные с изображением самых знаковых достопримечательностей Минска. Картинка наносится при помощи принтера. А остальные торты – больше приложен ручной труд.

Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров-12

Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров-14

Пряники с вашим фото и достопримечательностями Минска: оригинальная идея столичных кондитеров-16

 

# День города в Минске # общество # Наталия Веленцевич

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