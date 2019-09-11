«Хочется показать людям, что не все так страшно». Как девочка с синдромом Дауна снялась в главной роли

Свежезаваренный напиток и порция шоколадных конфет – так мама Ира решает «подсластить» жизнь дочки-первоклашки. В свои 8 лет она впервые переступила порог школы. Солнечная и жизнерадостная Милана – необычный ребенок. Девочка родилась с синдромом Дауна.

По статистике каждый 700-ый младенец приходит в этот мир с одной лишней хромосомой. Этого достаточно, чтобы стать не таким как все. Принять ситуацию и не опустить руки – самое сложное для родителей.

Ирина Емельянова, мама Миланы:

Принять диагноз было очень тяжело, именно диагноз. Очень долго тема была закрыта, даже первый разговор с подругой состоялся, когда Милане было 5 лет.

После появления дочери на свет, молодая семья осталась один на один со своей проблемой. Узкоспециализированной медицинской помощи со стороны не было. Приходилось искать литературу и самостоятельно изучать вопрос. Врачи лишь разводили руками и без того напуганных родителей убеждали – ребенок не обучаем. Но вопреки всем прогнозам, Милана растет способной и очень артистичной девочкой.

Ирина Емельянова:

В этом году было мероприятие, где она рассказывала стих. У нас было шоу – это, конечно, громко сказано. Дуб сделали с мужем, и золотую цепь, и русалку, и кота.

Ни Милана, ни ее ровесники не осознают, что они «из разных песочниц». Не прятать ребенка от внешнего мира за семью замками, а жить обычной жизнью, посещать обычный детский сад и школу – принципиальная позиция родителей. Быть может, именно благодаря этому, в любом детском коллективе Милану принимают за свою. Чего не скажешь о взрослых.

Ирина Емельянова:

Милане исполнилось 6 лет. Дети с особенностями имеют право до 8 лет ходить в сад и нас просто исключили из детского сада. Заведующая детского сада сказала, что вы можете прийти, но вам будут не рады. Это кадры из профессиональной видеовизитки. Сегодня Милана – настоящая актриса. В частную столичную киношколу будущая звезда экрана пришла для общего развития. Оказалось – талант!

Ирина Брель, режиссер:

Она на самом деле подает надежды, у нее очень хорошо по сценической речи, она хорошо думает, хорошо отвечает, хорошо взаимодействует, у нее хорошо с концентрацией.

В актерской копилке Миланы уже две эпизодические роли. А совсем скоро в прокат выйдет картина, в которой маленькая артистка сыграла главную роль.

Ирина Брель:

Милана играла роль себя. Детки, которые приехали с нами, взаимодействовали уже на таких социальных направленностях, которые бывают между детьми, когда они немножко недопонимают друг друга, какие-то небольшие издевательства. К сожалению, в обществе этого хватает, дети редко видят таких детей и они реагируют по-другому на них.

Михаил Брель, актер:

Я снимался в фильме, играл роль брата Миланы. В роли я должен был ее защищать. Съемки в фильмах, танцы, чтение стихов – они ломают все стереотипы о диагнозе. Любовь, забота и поддержка не только со стороны семьи, но и общества способны творить чудеса.