«Чем ты ярче, тем лучше!» Белорусок plus size приглашают пройти кастинг и поехать на конкурс в Киев

В мире фэшн-индустрии тренды живут недолго, а стереотипы рушатся как карточные домики. Именно поэтому появление девушки с пышными формами на подиуме или на страницах глянца уже никого не удивляет. Кстати, в Беларуси на днях стартовал национальный отбор на международный проект «Top of the World Plus Size 2019». Его финал пройдет в Киеве с 5 по 10 ноября. Елена Кутузова, корреспондент:

Нашу страну на конкурсе представят 5 самых ярких и харизматичных! Получить уникальный шанс и стать участницей проекта проще простого – нужно не стесняться, рискнуть и заполнить форму на сайте организаторов.

Требований к претенденткам на «корону XL» немного: возраст – от 20 до 40, размер одежды – от 46 и больше. При этом нужно быть подтянутой и бодипозитивной. Евгения Тюленева, национальный директор конкурса моделей «Плюс-сайз»:

Мы смотрим, чтобы, все-таки, это была здоровая девушка, чтобы она была ухоженная, чтобы она всем своим видом говорила, что она, действительно, себя любит. Девушка должна понимать: на нее свалится публичность, на нее свалится медийность, и если она не завела в наш век социальные сети, то я смею предполагать – она к этому не готова.

Сегодня Евгения Тюленева – директор национального отбора и модель plus size. Но еще 2 года назад девушка строила карьеру в отнюдь не гламурной сфере – электроэнергетике. Счастливым билетом в индустрию красоты стало приглашение на кастинг. В итоге Женя представила нашу страну на конкурсе моделей plus size в Сингапуре в 2017 году.

5 напряженных дней девушки из 20 стран транслировали уверенность в себе, демонстрировали таланты и дефилировали в национальных костюмах. Плюс бесконечные встречи, знакомства и фотосессии. Для Евгении состязание закончилось четвертым местом и титулом «Мисс Стиль».

Евгения Тюленева:

Я показала, что женщина в любом весе может надеть красивое платье и это красиво. Но просто очень часто женщина себе в этом отказывает и думает, что это для худых, для моделей. А куда я? Я надела какой-то скромненький балахон, все, и пошла так себе в черненьком.

Задача проекта – доказать, что лишний вес не влияет на сексуальность, а красота не измеряется сантиметрами. После национального отбора команда экспертов, а это психологи, фотографы и дизайнеры, стилисты и визажисты, будут готовить претенденток на корону к выступлению в Киеве. Екатерина Гордеева, стилист конкурса моделей «Плюс-сайз»:

У конкурса есть определенные критерии: чем ты ярче, тем лучше! Ты можешь быть трижды стильной, но теряться на сцене. Поэтому, конечно, мы будем делать девушек яркими, и это будет касаться и цвета волос, и макияжа, и их нарядов, в том числе повседневных. Возможно, на первых порах непринятие нового образа, но я уверена, когда они прочувствуют свет софитов, никого сомнения не останется.