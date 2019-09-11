Как правильно покупать в магазине и на рынке, чтобы вас не обманули?

Пожалуй, каждый хоть раз становился жертвой нечистых на руку продавцов. Классические трюки – обвес, обмер и обсчет. А самая популярная уловка – разные цены на витрине и кассе. Заметить разницу несложно, совсем другое дело – доказать свою правоту. Александр Костюкевич, юрист:

Если физическое лицо покупает у физического лица, и то физическое лицо не в рамках предпринимательской деятельности, то состава административного правонарушения, либо уголовного – не образуется.

В «обманном» рейтинге лидирующие позиции занимает пробивание в чеке лишних товаров. Пришли на кассу с бутылкой молока, а по чеку купили еще и кефир. В такой ситуации закон на стороне потребителя и доказать обман будет легко, главное – это сделать, не отходя от кассы. Александр Костюкевич:

Что хотелось бы посоветовать: внимательно относится, смотреть за работой продавца, смотреть, что появляется на табло кассы, если вас обманули на сумму более 12 рублей 25 копеек, то образуется состав уголовно наказуемого деяния.

Свои профессиональные фокусы искусно демонстрируют и торговцы на рынках. Чаще всего здесь практикуют обвес. Александр Костюкевич:

Есть контрольные весы, пошли, проверили, взвесили. Если вас обсчитали, обвесили, то, соответственно, возвращаемся к продавцам и предъявляем претензию.

Если же обман превратился в систематическое надувательство, самое время обратиться в контролирующие органы. Единственная загвоздка при этом – доказать прямой умысел продавца. Александр Костюкевич:

Административная ответственность в размере от двух до 25 базовых величин. Если же более серьезное правонарушение, то, возможно, привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, размер санкции – до трех лет лишения свободы.