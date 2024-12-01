Пряничные домики, самая высокая ёлка в Европе и спектакль «Щелкунчик» – как Минск готовится к Новому году?

Праздник к нам приходит. До нового года начался обратный отсчет. Месяц разделяет нас с наступающим 2025-м, но приближение, пожалуй, самого любимого и долгожданного праздника уже чувствуется. На улицах белорусских городов появились украшенные елки. К праздничным приготовлениям приступили и белорусы. Они составляют списки подарков и уже думают, где – а главное, в чем будут встречать новогоднюю ночь. К приятным хлопотам присоединилась Диана Головач.

Эти пряничные домики вырастут у главной елки страны в усадьбе Деда Мороза и Снегурочки. Технология их создания необычная – благодаря использованию молочного стекла и игре света сказочные здания будут сиять изнутри. Всего же в этом году жителей и гостей столицы ждут 27 уникальных праздничных локаций.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Так, на площадке у выставочного центра на Победителей, 14 будут стоять четыре габаритных, стилизованных елочных шара. И они будут подсвечены очень необычным образом. Точечный свет будет отражаться в наружном и внутреннем зеркале и создавать иллюзию бесконечного туннеля. Вырастут в районах столицы и новогодние елки. Главную из них традиционно разместили на Октябрьской площади. На неделе работники уже установили каркас. Следующий шаг – превратить металлическую конструкция в пушистую ель.

Диана Головач, корреспондент:

На этом этапе важно помнить – детали имеют значение. Каждая лапка должна быть надежно зафиксирована. На каркас ее крепят с помощью специальной арматуры, которую нужно согнуть особым образом. Так главная елка страны будет не просто красивой, но и устойчивой. Словно по взмаху волшебной палочки, новогодняя красавица уже одета. Остался последних штрих – красно-золотой декор и пиксельная сеть. Яркими огнями праздничная ель засияет уже 11 декабря.

Новый год – время не только волшебства, но и рекордов. Самую большую праздничную ель не только в Беларуси, но и в Европе устанавливают в Витебске. Ее высота – 33,5 метра, а собирают новогоднюю красавицу из настоящих деревьев. Атмосферу праздника традиционно подарит и Большой театр Беларуси. Билеты на самый новогодний спектакль «Щелкунчик» начали продавать еще в июле, и сегодня – полный солдаут. Несмотря на то, что количество спектаклей стараются увеличивать каждый год, ажиотаж продолжает расти.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Сегодня есть такая очевидная совершенно потребность просто пообщаться, быть в атмосфере праздника, ощутить вот эти чудеса, которые, в общем, каждый из нас ждет в эти дни, превращаясь в ребенка. Магазины к Новому году подойдут во всеоружии. Еще в ноябре здесь подготовили витрины. А теперь наполняют прилавки новогодними экспонатами.

Елена Гаврильчик, продавец-консультант ОАО «ГУМ»:

В нашем универмаге представлен широкий ассортимент новогодних товаров. Эксклюзивные светильники с новогодними декорациями. Также представлены шары, представлены гирлянды, представлены новогодние сувениры, которые можно подобрать в подарок как близким, так и друзьям. Тем временем в продуктовых магазинах готовятся к лавине – и если не снежной, то покупательской. О том, чтобы праздничных деликатесов хватило всем, позаботились давно. Изучали даже мировые новости – шутка ли, наводнения и засуха в Европе могли лишить нас мандаринов. Но и это предусмотрели. Новые поставщики нашлись, а на белорусские кошельки такой мандариновый неурожай не повлияет.