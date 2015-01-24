Прямые телефонные линии с чиновниками прошли сегодня по всей Беларуси: есть результаты?

Новости Беларуси. Субботние «прямые телефонные линии» продолжили свою работу. На протяжении трёх часов представители облисполкомов и Минского горисполкома, а также районные власти отвечали на самые волнующие вопросы. Проблемы ЖКХ, благоустройство территорий, правила предоставление жилья, выплата зарплат — эти темы и не только стали сегодня ключевыми.

Всего дозвониться пытались тысячи человек, в каждом из регионов за три часа ответили не меньше, чем на четыре десятка звонков. Власти заверяют: теперь такая практика прямых телефонных линий станет постоянной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё вчера к этому колодцу Мария Цилюлько даже не подходила. Никакой крыши, развалившееся бетонное кольцо. Сегодня наоборот: говорит, идёт без опаски. И всё благодаря местной власти. О действительно наболевшем пенсионерка рассказала председателю сельсовета.

Мария Цилюлько:

И вот нам сделали колодец. Приехали мастера и сделали колодец бесплатно. Большое ему спасибо. Что надо - мы обращаемся к нему. Он нам помогает.

Впрочем, такой положительный пример далеко не единственный. В Гродненском районе заверяют: работа с населением ведётся постоянно и системно. Встречи с жителями, прямые телефонные линии — всё это позволяет вовремя решать любые вопросы.

Валерий Климович, заместитель председателя Гродненского районного исполнительного комитета:

Такое общение говорит о том, что власть открыта, и мы можем дополнительно изучить те вопросы и проблемы, которые возникают. И самое главное — принять по ним решения.

На прямую телефонную связь вышел не только райисполком, но и Гродненский областной комитет.

Впрочем, телефонные линии сегодня прошли по всей Беларуси - в районах, областных центрах, столице.

В Мингорисполкоме первые минуты после девяти и уже первые звонки. Вопросы самые разнообразные: плохое состояние ограждения возле моста, отсутствие пешеходной дорожки на одной из улиц столицы...

За три часа благодаря прямой линии ответы получили полсотни человек.

Телефонный звонок:

Не можем мы заключить договор с «Энергосбытом», потому что не приходят им данные на наш дом.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Я знаю, что администрация района этим занимается. Как они докладывают, там все вопросы, которые касались передачи сетей на баланс, они решили. Договора должны были заключать. Хорошо, давайте я еще раз этот вопрос уточню.

Кстати, многие проблемы решались незамедлительно - одним телефонным звонком.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Здесь поступил звонок по вопросу отопления. Говорят, не работает автоматика, там 16 градусов в квартире. Надо сегодня туда отправиться, разобраться, принять меры. Отрегулировать, если там есть действительно вопросы, для того, чтобы отопление функционировало. Сегодня отправьте, изучите, мне доложите. Спасибо.

В общем. Я дал поручение. Они сегодня выедут и мы этот вопрос решим. (Хорошо, спасибо!)

Вопросы от жителей звучали и в облисполкоме. Кстати, проблемы в Минской области и столице схожи. К примеру, всё тот же вопрос по прокладке инженерных сетей.

Иван Липницкий, председатель Минского областного Совета депутатов:

Если примем решение, что начнем это все делать, - 50 на 50 жители и исполком.

На прямую линию в облисполком сегодня позвонили и два десятка жителей Могилевщины. Галина Тимонина среди них. На столе у могилевчанки — стопка писем. И это лишь часть трёхлетней эпопеи. Отсутствие освещения, детской площадки и автомобильный хаос во дворе. Жители старенькой хрущевки, в основном пенсионеры, уже устали обивать пороги инстанций. Их проблемы никто не замечает. Сегодняшний звонок в облисполком для Галины Евгеньевны, как крик души и последний шанс.

Галина Тимонина:

Надеемся, что нам все-таки помогут. Потому что мы три года бьемся, а никакого эффекта не было. Невозможно. По инстанциям идешь, идешь, идешь... А тут конкретика, и чувствуешь, что будет отдача.

Олег Чикида, первый заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета:

Надо решать те задачи на местах. Порой с жалобами гражданин обращается прямо на высокий уровень - будь то Администрация Президента, Совет министров, министерства республиканского уровня, хотя до этого не побывав ни на предприятии у руководителя, ни обозначив свою жалобу ни в сельсовете, ни в райисполкоме.

А вот в северном регионе Беларуси практика такого общения известна давно. И отработана. С 2011 года линии прошли уже 240 раз! Цифры впечатляют. Впрочем, есть и результат. В облисполкоме уверены: главное — оперативно среагировать. На каждый звонок.

Олег Мацкевич, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:

Если проблему можно решить, то ее надо решать мгновенно. Если для этого нужны какие-то финансовые ресурсы, надо просто людям сказать, когда они будут и когда мы это сделаем. Если надо какой-то временной лаг, чтобы устранить какую-то техническую причину, тоже надо сказать людям. Просто с ними надо говорить, и тогда будет меньше жалоб.

Вот и сегодня — четыре десятка звонков. Приватизация жилья, переход на беспроводное радиовещание, выплата зарплат. Большинство проблем касалось сферы ЖКХ, по традиции. Вопросы были и к коммунальщикам. Например, у Юлии Власенко. Живёт лишь в 8 километрах от областного центра, а кажется, будто на краю. Дороги зимой не чистят, не посыпают. И так не первый год.

Юлия Власенко:

Вот смотрите, наши дороги. Второй год мы вообще не видели, чтобы их чистили. Второй год мы здесь живем. Посыпали – это вообще не наша история.

С похожей проблемой столкнулись и в Речицком районе. Причём сотни жителей из пяти деревень. Шесть километров гравийной дороги — словно испытание для техники и людей.

Владимир Ксенда:

Проблемная дорога. Вот сейчас ехать, а как? Будешь ехать, трястись.

Татьяна Шумиляк:

Вы сами видели, какой это асфальт? Это убитая подвеска. Летом я на этом участке на скорости 50 км в час вылетела в кювет. Благо, что я уцелела - была небольшая скорость. После этого мне пришлось лечиться.

Востребованный маршрут, можно сказать, «лицо» района. На купель в деревне Черное ездят ещё и тысячи паломников. Тем не менее денег на асфальтирование пока нет. Вот и обратились. Тем более разговор о насущном на Гомельщине сегодня не только с первым зампредом области, но и с заместителем главы райисполкома.

Николай Процык, заместитель председателя Речицкого районного исполнительного комитета:

Вопрос был именно в том, почему за такой промежуток времени не заасфальтирован участок. В этом году мы не сможем это сделать. Поручим дорожно-строительному управлению, чтобы эта дорога грейдировалась и содержалась в нужном состоянии.

Без внимания не осталась и Брестчина. Проблемы выслушали и взяли на заметку. К слову, охватывать всю страну прямые телефонные линии теперь будут постоянно. По субботам с девяти до двенадцати. Власти уверены: благодаря такой практике насущных проблем уж точно станет меньше.