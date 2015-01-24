VII Минский бал православной молодежи проходит в столице

Новости Беларуси. «Связь времен». В столице проходит VII Минский бал православной молодежи. Почти четыре сотни танцевальных пар со всей Беларуси, а также гости из России, Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Полгода они изучали искусство танца, чтобы на один день окунуться в мир реальной сказки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них танец не просто уединение душ или возможность показать всю красоту и грацию, это образ их новой семейной жизни. Они познакомились на паркете, долгими часами оттачивая па для очередного отчетного Минского бала. И даже не подозревали, что репетируют свой главный танец. Первый. На собственной свадьбе.

Артем и Ольга Рабцевичи, участники 7-ого Минского бала православной молодежи:

Мы танцевали на свадьбе вальс, а гости наши бальную программу.

Изнуряющие тренировки 3-4 раза в неделю, но в приятной компании и обязательно с отличным настроением. И так несколько месяцев. Поэтому не удивительно, что на балу сегодня вместе с четой Рапцевичей еще 10 пар. Атмосфера, говорят организаторы, располагает.

Людмила Канаш, координатор Минского бала православной молодежи:

Приходят обычно поодиночке. Как раз таки приходят для того, чтобы познакомиться, пообщаться, научиться танцевать. И уже в танце очень часто знакомятся и затем продолжают общаться.

И пусть тема уже седьмого бала — «Связь времен», на паркете трудно не заметить связь народов.

Ричи Эду, участник Минского бала православной молодежи:

Я первый раз на балу, очень прекрасная атмосфера, мне очень понравилось. Если в следующем году будет возможность, я снова хочу здесь танцевать.

И целых поколений.

Оксана Грекович, участница Минского бала православной молодежи:

Она очень любит танцевать. Это для нее большое событие в жизни - первый раз попасть на бал. Я знаю, что у нее останутся впечатления на всю жизни.

Бал - по благословению митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Павла объединил танцующую молодежь из Беларуси, России, Украины, Сербии и Армении. Три танцевальных отделения. Все в сопровождении современного белорусского духового оркестра. С каждым годом география этого бала только растет.

Протодиякон Максим Логвинов, руководитель молодежного отдела Минской епархии:

Здесь мои воспитанники. Это четвертая рота спецназа внутренних войск. Для меня это гордость, что они такие красивые, в парадной форме танцуют.

Ярослав Дольский, участник Минского бала православной молодежи:

Мы уже, к счастью, второй раз уже участники данного бала. Можно сказать, для нас это традицией уже стало.

Свою программу придумали организаторы и для самых маленьких — дети смогли не только насладиться шоу мыльных пузырей, но и получить мастер-класс у маститых танцоров. Правда, кто-то пришел на бал уже точно зная имя своего хореографа.

Никита Мелешкин, участник Минского бала православной молодежи:

Я не умею танцевать, я наверное маму попрошу, чтобы мама научила.

Чтобы потом покорить...

Никита Мелешкин:

У меня в школе есть подружка, я бы с ней хотел потанцевать.

Седьмой Минский бал православной молодежи завершился. Но, судя по героям этого сюжета, точку на сегодняшнем вечере ставить никто не собирается. Многоточие. И как минимум до следующего года.