Виталий Тулай, первый замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, рассказал о работе ведомства

Новости Беларуси. Профессия спасателя — одна из самых ответственных и опасных в мире. Но от этого ее привлекательность в глазах сильной половины человечества только возрастает. Смелые и самоотверженные — так в двух словах можно сказать о спасателях. В гостях ведущей этого выпуска программы «Большой город» на СТВ Виталий Тулай, первый заместитель начальника Минского городского управления МЧС Беларуси.

Охотно сегодня молодые люди вступают в ряды МЧС? Много у нас спасателей, отважность и героизм которых отмечен государством?

Спасатели — это прежде всего оперативность. Но часто бывает, что приходится сталкиваться с независящими от спасателей ситуациями. Водители не пропускают, припаркованные авто возле домов идти. Как с этим бороться?

На эти и другие вопросы по теме вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!