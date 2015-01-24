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Виталий Тулай, первый замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, рассказал о работе ведомства

24 января 2015 16:17
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Новости Беларуси. Профессия спасателя — одна из самых ответственных и опасных  в мире. Но от этого ее привлекательность в глазах сильной половины человечества только возрастает. Смелые и самоотверженные — так в двух словах можно сказать о спасателях. В гостях ведущей этого выпуска программы «Большой город» на СТВ Виталий Тулай, первый заместитель начальника Минского городского управления МЧС Беларуси.   

Охотно сегодня молодые люди вступают в ряды МЧС? Много у нас спасателей, отважность и героизм которых отмечен государством?

Спасатели — это прежде всего оперативность. Но часто бывает, что приходится сталкиваться с независящими от спасателей ситуациями. Водители не пропускают, припаркованные авто возле домов идти. Как с этим бороться?

На эти и другие вопросы по теме вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ! 

# общество # МЧС Беларуси # Виталий Тулай

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