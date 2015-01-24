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Жилищно-эксплуатационные службы и минчане совместно устраняют последствия непогоды

24 января 2015 14:07
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Новости Беларуси. Убираем снег вместе. Столичные власти предложили автомобилистам совместно устранять последствия непогоды. Минчане откликнулись на эту просьбу и вышли на улицы с лопатами, чтобы расчистить от снега парковочные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилищно-эксплуатационные службы столицы продолжают активно расчищать дворовые территории, но порой это не так просто. Парковки заставлены автомобилями, а это затрудняет ход уборки.

Алексей Андреев, заместитель директора ЖЭС №52 Минска:
Просим не загромождать дворовые проезды, выезды из дворов в связи с тем, что при выпадении осадков они мешают уборке снега.

# общество # Погода в Беларуси # Алексей Андреев

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