Жилищно-эксплуатационные службы и минчане совместно устраняют последствия непогоды

Новости Беларуси. Убираем снег вместе. Столичные власти предложили автомобилистам совместно устранять последствия непогоды. Минчане откликнулись на эту просьбу и вышли на улицы с лопатами, чтобы расчистить от снега парковочные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилищно-эксплуатационные службы столицы продолжают активно расчищать дворовые территории, но порой это не так просто. Парковки заставлены автомобилями, а это затрудняет ход уборки.

Алексей Андреев, заместитель директора ЖЭС №52 Минска:

Просим не загромождать дворовые проезды, выезды из дворов в связи с тем, что при выпадении осадков они мешают уборке снега.