Прямые линии: «Это правильная тенденция, организовывать работу таких служб»

Новости Беларуси. Традиционные субботние прямые линии прошли сегодня в Беларуси. На вопросы жителей отвечали во всех регионах. В Мингорисполкоме поручения и пояснения давались в режиме нон-стоп.

Некоторые проблемы удалось решить уже во время разговора. Как это и произошло в ситуации семьи Мартинковских. Супруги жаловались на недостаточную температуру горячей воды в их квартире. Проблему устранили в течение нескольких часов.

Дмитрий Мартинковский, житель Минска:

Достаточно оперативно реагируют. Проблемы решаются, меры предпринимаются. Горячая линия у нас работает. Я считаю, что это правильная тенденция, организовывать работу таких служб.

К примеру, только в Мингорисполкоме сегодня трубку сняли порядка 100 раз. Горожан, в основном, волновали вопросы ЖКХ и жилищной политики. К прямым линиям в горисполкоме активно привлекаются и районные администрации. Поэтому в последнее время, отмечают эксперты, наблюдается значительное снижение проблемных звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Такая тенденция, что больше вопросов разъяснительного характера. Таких сложных вопросов, которые действительно требовали бы вмешательства горисполкома, практически нет. Все можно решать на уровне администраций районов, на уровне структурных подразделений Мингорисполкома. Поэтому мы сейчас на прямых линиях проводим практику параллельной работы с администрациями районов, и это дает положительный результат, потому что вопросы решаются более оперативно.