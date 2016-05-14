Машины автошкол теперь должны быть оснащены видеорегистраторами

Новости Беларуси. Новшество для, тех кто учится водить автомобиль. В Беларуси 14 мая начали действовать новые правила для автошкол. Машины, на которых курсанты сдают даже внутренний экзамен, должны быть оснащены видеорегистраторами. Эта мера поможет усилить контроль за тем, как и чему учат будущих водителей.

Удастся избежать и спорных ситуаций. Причём, использовать видео и аудиозапись для решения конфликтных ситуаций, можно будет лишь с письменного разрешения курсанта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ходосевич, курсант автошколы:

Видеорегистратор необходим, так как при обучении можно рассмотреть подробно свои ошибки и больше их не допускать. А при сдаче экзамена в ГАИ можно более более тщательно рассмотреть спорные моменты и исключить человеческий фактор, было ли там нарушение ПДД или не было.