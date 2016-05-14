Шествие здоровья в Минске: скандинавская ходьба в борьбе с сердечной недостаточностью

Новости Беларуси. В Минске 14 мая прошёл праздник для тех, кто любит ходить пешком или вынужден это делать. В шествии здоровья участие приняли люди, которые страдают от болезней сердца, их родственники, врачи-кардиологи, фитнесс-инструкторы и известные спортсмены. Они противопоставили скандинавскую ходьбу сердечной недостаточности.

Такой день знаний об этом недуге проводится во многих странах Европы. Беларусь присоединилась к акции во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Курлянская, заведующая лабораторией хронической сердечной недостаточности РНПЦ «Кардиология»:

Мы должны образовывать, говорить, что пациенты должны заниматься физической активностью и быть грамотными в своем заболевании. Поэтому пациенты занимаются скандинавской ходьбой.

Дмитрий Дащинский, двукратный призер Олимпийских игр по акробатике:

Для себя узнал, что серьезные операции делают, и сердца пересаживают, и стволовые клетки подсаживают. Уровень медицины в этом направлении довольно высокий. Если люди еще будут образованнее в плане здорового образа жизни и заниматься собой, то, надеюсь, и больных будет меньше.