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Шествие здоровья в Минске: скандинавская ходьба в борьбе с сердечной недостаточностью

14 мая 2016 16:18
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Новости Беларуси. В Минске 14 мая прошёл праздник для тех, кто любит ходить пешком или вынужден это делать.  В шествии здоровья участие приняли люди, которые страдают от болезней сердца, их родственники,  врачи-кардиологи, фитнесс-инструкторы и  известные спортсмены. Они противопоставили скандинавскую ходьбу сердечной недостаточности.

Такой день знаний об этом недуге проводится во многих странах Европы. Беларусь присоединилась к акции во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Курлянская, заведующая лабораторией хронической сердечной недостаточности РНПЦ «Кардиология»:
Мы должны образовывать, говорить, что пациенты должны заниматься физической активностью и быть грамотными в своем заболевании. Поэтому пациенты занимаются скандинавской ходьбой.

Дмитрий Дащинский,  двукратный призер Олимпийских игр по акробатике:
Для себя узнал, что серьезные операции делают, и сердца пересаживают, и стволовые клетки подсаживают. Уровень медицины в этом направлении довольно высокий. Если люди еще будут образованнее в плане здорового образа жизни и заниматься собой, то, надеюсь, и больных будет меньше.

# общество # Дмитрий Дащинский # Здоровье # Елена Курлянская

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