Увести горящий бомбардировщик от деревни и погибнуть – о подвиге лётчиков под Брестом узнали 70 лет спустя

Новости Беларуси. В Бресте перезахоронили останки семи летчиков. Военные погибли в боях за освобождение города в июле 44-го. Все это время экипаж бомбардировщика считался без вести пропавшим. Личности погибших удалось определить по чудом сохранившимся документам. В последний путь героев проводили их родные. Истории военных лет выслушал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

О своем отце София Мосенкова знала лишь по письмам с фронта да из рассказов матери. Комсорг Сергей Баринов ушел на войну, когда дочери было всего два. В августе 44-го получили известие: отец не вернулся с боевого задания. Десятки лет поисков, но все безуспешно. Судьбу и место гибели главы семьи удалось узнать лишь в наши дни.

София Мосенкова, дочь погибшего летчика Сергея Баринова:

Для меня это праздник, потому что столько лет прошло. И я его нашла. Или он меня нашел, я не знаю. Вообще, я счастлива, что я здесь, приехала и нашла своего отца. Потому что всю жизнь без отца – это очень тяжело.

Валерий Мосенков, внук погибшего летчика Сергея Баринова:

Было очень тяжело бабушке и маме без него. Практически с детства я слышал о нем, о его подвиге.

Бомбардировщик «Митчелл». Таких во всем СССР было всего несколько сотен. Самолет летел на боевое задание в глубину обороны противника. Железную птицу подбили недалеко от Бреста в июле 44-го. Этот день житель деревни Непли Яков Серко помнит в деталях. Трагедия произошла буквально у него на глазах.

Яков Серко, очевидец трагедии, житель деревни Непли:

Над деревней нашей пронесся самолет. Горящим факелом уже горел. Взрыв получился такой сильный, что вся земля затряслась. И столп огня.

Местные жители не только помогли найти место падения, но и подтвердили догадки поисковиков: горящий бомбардировщик падал прямо на деревню. Экипажу в самый последний момент удалось изменить траекторию.

Владимир Бухта, председатель поискового отряда «Авиапоиск»:

Самолёт отвернул от деревни, спасая ее в последний момент, ценой своей жизни. Они шли и готовились к вынужденной посадке. На пути оказалась деревня. Они отвернули в сторону, и уже высоты не хватило спастись, врезались в землю.

Личности всех летчиков удалось установить лишь по чудом сохранившейся записной книжке. Имена героев, более 70 лет считавшихся без вести пропавшими, навсегда будут вписаны историю обороны нашей страны.