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Прямую трансляцию гала-концерта «Время выбрало нас» покажет телеканал «Беларусь 1»

24 января 2025 08:14
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«Марафон единства» 24 января вернется на место старта. Финалом акции станет концерт «Время выбрало нас». Он пройдет в «Минск-Арене» и соберет более 10 тысяч зрителей. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Беларусь 1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямую трансляцию гала-концерта «Время выбрало нас» покажет телеканал «Беларусь 1»-2

Нашу столицу трудно удивить масштабными мероприятиями, но этому, обещают организаторы, не будет равных. «Марафону единства» дал отмашку Александр Лукашенко 17 сентября 2024 года во время торжественного мероприятия в «Минск-Арене», посвященного Дню народного единства. 

За четыре месяца общественно-культурная акция охватила, без преувеличения, всю страну. Жители регионов смогли прикоснуться к богатому наследию национальной культуры и увидеть всю палитру талантов родной земли. Начиная с 20 января, выставки, знаковые встречи, грандиозные гала-концерты проходят со столичным размахом в Минске.

# Концерт в Минске # Праздник в городе # СМИ Беларуси

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