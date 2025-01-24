Прямую трансляцию гала-концерта «Время выбрало нас» покажет телеканал «Беларусь 1»

«Марафон единства» 24 января вернется на место старта. Финалом акции станет концерт «Время выбрало нас». Он пройдет в «Минск-Арене» и соберет более 10 тысяч зрителей. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Беларусь 1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу столицу трудно удивить масштабными мероприятиями, но этому, обещают организаторы, не будет равных. «Марафону единства» дал отмашку Александр Лукашенко 17 сентября 2024 года во время торжественного мероприятия в «Минск-Арене», посвященного Дню народного единства.

За четыре месяца общественно-культурная акция охватила, без преувеличения, всю страну. Жители регионов смогли прикоснуться к богатому наследию национальной культуры и увидеть всю палитру талантов родной земли. Начиная с 20 января, выставки, знаковые встречи, грандиозные гала-концерты проходят со столичным размахом в Минске.