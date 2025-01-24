Биотехнологии успешно развиваются в Беларуси. Производством продукции и оказанием услуг в разных сегментах этой отрасли занято более 60 организаций. И их число постоянно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый цех сухих форм биопрепаратов открыли на Бобруйском заводе биотехнологий. С помощью современного оборудования здесь уже получили пробную партию продукции. Это удобные для транспортировки упаковки с инновационными разработками для защиты растений и восстановления почвы, животноводства и рыбоводства, очистки прудов и не только.

Теперь все это в сухом виде. Новая форма – это еще один шаг навстречу «зеленой» экономике.