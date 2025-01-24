Биотехнологии успешно развиваются в Беларуси. Производством продукции и оказанием услуг в разных сегментах этой отрасли занято более 60 организаций. И их число постоянно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Биотехнологии успешно развиваются в Беларуси. Производством продукции и оказанием услуг в разных сегментах этой отрасли занято более 60 организаций. И их число постоянно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый цех сухих форм биопрепаратов открыли на Бобруйском заводе биотехнологий. С помощью современного оборудования здесь уже получили пробную партию продукции. Это удобные для транспортировки упаковки с инновационными разработками для защиты растений и восстановления почвы, животноводства и рыбоводства, очистки прудов и не только.
Теперь все это в сухом виде. Новая форма – это еще один шаг навстречу «зеленой» экономике.
Эмилия Коломиец, генеральный директор объединения «Химический синтез и биотехнологии»:
Если думать об экспорте, если думать о дальнейшем развитии, то все-таки должны быть сухие препараты. У них срок годности гораздо выше. Два года, например, по сравнению с тремя-шестью месяцами. Транспортировка. То есть мы работаем уже в направлении экспорта. Если мы раньше работали на замещение импорта, то теперь у нас другая направленность.
Мощности нового цеха – 90 тонн сухих препаратов в год. Доход – 750 тысяч долларов. Линия должна окупиться уже в 2026 году.