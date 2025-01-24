26 января Белорусский комитет молодёжных организаций проведёт опрос избирателей на выходе из участков

Белорусы хорошо понимают, что от Президента зависят стратегические направления развития страны, в том числе внутренней и внешней политики. Это, учитывая высокую явку на досрочном голосовании, отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, подводя итоги предыдущих трех дней работы участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три дня досрочного голосования на участки пришли 27,15 % избирателей. По оценкам ЦИК и по первым выводам наблюдателей, выборы проходят в соответствии с действующим законодательством. Существенных нареканий или жалоб в Центризбирком не поступало. Выявлены лишь единичные факты нарушений – попытки сфотографировать заполненный бюллетень. Такие действия могут обернуться внушительным штрафом. Стало известно, что в основной день голосования Белорусский комитет молодежных организаций проведет опрос избирателей на выходе из участков, чтобы узнать, за кого они голосовали. Проведение экзитпола согласовано ЦИКом.