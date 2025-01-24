26 января Белорусский комитет молодёжных организаций проведёт опрос избирателей на выходе из участков

Белорусы хорошо понимают, что от Президента зависят стратегические направления развития страны, в том числе внутренней и внешней политики. Это, учитывая высокую явку на досрочном голосовании, отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, подводя итоги предыдущих трех дней работы участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За три дня досрочного голосования на участки пришли 27,15 % избирателей. По оценкам ЦИК и по первым выводам наблюдателей, выборы проходят в соответствии с действующим законодательством.
Существенных нареканий или жалоб в Центризбирком не поступало. Выявлены лишь единичные факты нарушений – попытки сфотографировать заполненный бюллетень. Такие действия могут обернуться внушительным штрафом.
Стало известно, что в основной день голосования Белорусский комитет молодежных организаций проведет опрос избирателей на выходе из участков, чтобы узнать, за кого они голосовали. Проведение экзитпола согласовано ЦИКом.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Предписано, что они должны подойти в разрезе каждого участка к председателю участковой комиссии, напомнить ему о том, что вот такое разрешение есть, что мы будем находиться за пределами участка и вести опрос граждан.
Это не нарушает тайну волеизъявления, потому что результаты экзитпола будут озвучены уже после проведения основного дня голосования. В период дня голосования эти данные аккумулируются, собираются. Поэтому они никаким образом не влияют на мнение людей, которые идут голосовать в период избирательной кампании.
Нигде не написано, что граждане обязаны рассказывать о том, как они голосовали. Это сугубо желание гражданина.
На данный момент в Беларуси находятся более 500 международных наблюдателей. Это представители стран СНГ, ШОС, дальнего зарубежья, Западной Европы, Африки и Азии. В Центральной избирательной комиссии сегодня пройдет ряд встреч с зарубежными экспертами. Будет обсуждаться не только ход президентских выборов, но и перспективы дальнейшего сотрудничества.